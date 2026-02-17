CONFIDENCIALES

José Manuel Sandoval asume coordinación regional de campaña de Iván Cepeda en la Orinoquía

La designación se produce tras la revocatoria de su candidatura a la Cámara por el Meta y en medio de reacomodos políticos en la región.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
17 de febrero de 2026, 5:57 p. m.
José Manuel Sandoval lidera campaña de Iván Cepeda
José Manuel Sandoval lidera campaña de Iván Cepeda Foto: Suministrada / API

Las directivas nacionales de la campaña de Iván Cepeda designaron por unanimidad a José Manuel Sandoval como coordinador general en la región de la Orinoquía. La decisión busca “fortalecer la estrategia territorial del proyecto político” en la denominada “media Colombia”.

El exdiputado asumirá la responsabilidad de articular las acciones organizativas, liderar las estrategias de posicionamiento y consolidar la presencia del candidato en los departamentos de la Orinoquía. De acuerdo con lo informado, tendrá a su cargo la administración integral de la campaña en la región y la coordinación entre liderazgos locales, organizaciones sociales y sectores afines, con el propósito de ampliar la base de apoyo.

La designación se da en un contexto político marcado por decisiones recientes. El pasado sábado, Sandoval anunció oficialmente su respaldo a Carmen Mayusa, candidata a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico, y señaló que su determinación responde a la necesidad de priorizar un proyecto colectivo sobre aspiraciones individuales.

Cabe recordar que el Consejo Nacional Electoral (CNE), integrado por nueve magistrados, entre ellos Maritza Martínez, revocó la inscripción de Sandoval como candidato de la coalición Pacto Histórico – Frente Amplio (MAIS y Movimiento Político Pacto Histórico) a la Cámara por el Meta.

Confidenciales

Germán Ricaurte destapa nuevos contratos de familiares de ministros con el Gobierno Petro

Confidenciales

Avalancha de denuncias por corrupción reportó la Policía en el último año; hay 143 noticias criminales activas

Confidenciales

Partido Oxígeno, de Ingrid Betancourt, reacomodó su lista al Senado

Confidenciales

Juan Carlos Florián, exministro de Igualdad, llegó a nuevo cargo en el Gobierno Petro

Confidenciales

¿Quién es el extraditable solicitado por Brasil y capturado en Cúcuta?

Confidenciales

Wilmer Carrillo, representante a la Cámara de la U, a juicio en la Corte Suprema de Justicia

Confidenciales

Centro Democrático y Cambio Radical solicitaron una réplica a la alocución de Gustavo Petro sobre el salario mínimo

Mejor Colombia

Registraduría lanza chatbot electoral de WhatsApp. Esta es la información que podrá consultar

Bogotá

¿Perdió su cédula y se encuentra en Bogotá? Alcaldía da el paso a paso de cómo podría recuperarla antes de las elecciones

Nación

La Procuraduría advierte que se tendrían que mover puestos de votación tras la ola invernal

Tras la decisión del CNE y su nueva designación en la campaña presidencial, Sandoval reiteró su postura política y afirmó: “No se trata de una persona, se trata de una causa”.

Con este nombramiento, la campaña de Iván Cepeda en la Orinoquía reorganiza su estructura regional y define una nueva etapa de coordinación política en los departamentos que integran esa zona del país.

Más de Confidenciales

Candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, Germán Ricaurte.

Germán Ricaurte destapa nuevos contratos de familiares de ministros con el Gobierno Petro

Cortesía Ratsel

Avalancha de denuncias por corrupción reportó la Policía en el último año; hay 143 noticias criminales activas

Ingrid Betancourt Pulecio

Partido Oxígeno, de Ingrid Betancourt, reacomodó su lista al Senado

Juan Carlos Florián, nuevo Ministro de Igualdad y Equidad.

Juan Carlos Florián, exministro de Igualdad, llegó a nuevo cargo en el Gobierno Petro

Alias Gustavo, extraditable capturado por la Policía.

¿Quién es el extraditable solicitado por Brasil y capturado en Cúcuta?

Wilmer Carrillo, representante del Partido de la U, es uno de los investigadores de Petro.

Wilmer Carrillo, representante a la Cámara de la U, a juicio en la Corte Suprema de Justicia

El presidente Gustavo Petro realizó una alocución el domingo 15 de febrero.

Centro Democrático y Cambio Radical solicitaron una réplica a la alocución de Gustavo Petro sobre el salario mínimo

ESTUDIO DE IMPACTO DE ARANCELES HACIA EE.UU. AMCHAM

María Fernanda Cabal reaccionó a lo dicho por Petro y el ministro Guillermo Jaramillo sobre la muerte del niño Kevin

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, y Gustavo Petro, actual jefe de Estado del país.

Álvaro Uribe reacciona a las declaraciones de Petro sobre Kevin Arley: “Han preferido la destrucción politiquera de la salud”

Noticias Destacadas