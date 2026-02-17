José Manuel Sandoval asume coordinación regional de campaña de Iván Cepeda en la Orinoquía

Las directivas nacionales de la campaña de Iván Cepeda designaron por unanimidad a José Manuel Sandoval como coordinador general en la región de la Orinoquía. La decisión busca “fortalecer la estrategia territorial del proyecto político” en la denominada “media Colombia”.

El exdiputado asumirá la responsabilidad de articular las acciones organizativas, liderar las estrategias de posicionamiento y consolidar la presencia del candidato en los departamentos de la Orinoquía. De acuerdo con lo informado, tendrá a su cargo la administración integral de la campaña en la región y la coordinación entre liderazgos locales, organizaciones sociales y sectores afines, con el propósito de ampliar la base de apoyo.

La designación se da en un contexto político marcado por decisiones recientes. El pasado sábado, Sandoval anunció oficialmente su respaldo a Carmen Mayusa, candidata a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico, y señaló que su determinación responde a la necesidad de priorizar un proyecto colectivo sobre aspiraciones individuales.

Cabe recordar que el Consejo Nacional Electoral (CNE), integrado por nueve magistrados, entre ellos Maritza Martínez, revocó la inscripción de Sandoval como candidato de la coalición Pacto Histórico – Frente Amplio (MAIS y Movimiento Político Pacto Histórico) a la Cámara por el Meta.

Tras la decisión del CNE y su nueva designación en la campaña presidencial, Sandoval reiteró su postura política y afirmó: “No se trata de una persona, se trata de una causa”.

Con este nombramiento, la campaña de Iván Cepeda en la Orinoquía reorganiza su estructura regional y define una nueva etapa de coordinación política en los departamentos que integran esa zona del país.