Turismo

El municipio boyacense inscrito en el libro de los Guinness Records, un destino de balnearios naturales y senderos ecológicos

Este es un destino ideal para los amantes de la naturaleza.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
17 de marzo de 2026, 11:43 a. m.
Este municipio boyacense tiene diversidad de encantos para disfrutar.
Este municipio boyacense tiene diversidad de encantos para disfrutar. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Boyacá es el segundo departamento del país con mayor número de municipios; una encantadora región en la que los viajeros tienen diversidad de planes para hacer y lugares para conocer.

Así es la “tierra de cóndores, venados y chirimoyas” de Boyacá, un encantador pueblo conocido por su diversidad de climas

Es un territorio lleno de riqueza natural, histórica y gastronómica que vale la pena conocer. Alberga 123 municipios que se encuentran en 13 provincias y uno de ellos tiene un gran reconocimiento mundial, pues aparece en el libro de los Guinness Records en dos ocasiones.

Se trata de Guayatá, que fue reconocido por tener el mango más pesado del mundo. En 2021, una pareja de campesinos locales cultivó una fruta de esta especie que rompió la marca mundial, la cual se sumó a otra obtenida en 2014 con el tapete de flores más largo del mundo.

Guayatá
Este es uno de los lindos destinos para visitar en Boyacá. Foto: Gobernación de Boyacá/API.

Es un lindo destino para disfrutar entre montañas y quebradas, en la provincia de Oriente en este departamento. El Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr) indica que fue fundado el día 6 de abril de 1821 por el señor Andrés José Medina Ramírez. Con el paso de los años se ha consolidado como un lugar rico en cultura, historia, turismo, color, sabor y tradición, por lo que es un destino ideal para conocer en un viaje por esta región.

Turismo

Muchos no lo sabían: este es uno de los principales encantos del Pueblito Paisa en Medellín

Turismo

A 20 minutos de Barichara: el tesoro histórico y cultural escondido entre montañas, ideal para pasar días de descanso

Turismo

La ciudad del Caribe colombiano que registró un importante incremento en viajeros internacionales

Turismo

Tres trucos infalibles para evitar las arrugas en la ropa al viajar; también son útiles para ahorrar espacio en el equipaje

Turismo

El pueblo de Santander conocido como ‘El Edén’, un rincón perfecto para el turismo de aventura y ecológico

Turismo

Así es el paraíso del “oro blanco” en Santander, un pueblo ideal para disfrutar planes de relajación en escenarios mágicos

Turismo

Estos son los encantos del pueblo del Eje Cafetero conocido como ‘susurro de guaduales’, un destino con historia y riqueza natural

Especiales Multimedia

Viaje por Colombia en Semana Santa

Turismo

El pueblo de Boyacá considerado un monumento nacional debido a su belleza colonial, una joya ideal para el ecoturismo

Bogotá

Bogotá es considerada la ciudad más “auténtica” del mundo; estos son los criterios de famoso ranking

Sitios de interés

En este territorio hay diversos sitios para conocer y en la lista de opciones se encuentran los senderos ecológicos, las cascadas cristalinas y el puente Calicanto, así como los diferentes cerros y sus paisajes pintorescos que invitan a caminar y desarrollar diversas actividades al aire libre.

El pueblo de Boyacá que se destaca por su riqueza hídrica y su tradición agropecuaria, ideal para los amantes de la naturaleza

De igual forma está su imponente iglesia y el parque principal con sus monumentos simbólicos, además de sus construcciones de estilo colonial, los murales en alto relieve que resaltan la cultura, los museos, sus costumbres y su historia.

Quien llega hasta este lugar, uno de los planes imperdibles es disfrutar de sus tradicionales, exquisitas y auténticas ‘mogollas guayatunas‘, una de las preparaciones típicas.

Guayatá
La mogolla de Guayatá es tradicional y típica en la región. Foto: Situr Boyacá

Este pueblo boyacense también destaca por sus festividades. Por ejemplo, están las Ferias y Fiestas de Mitaca en el mes de mayo; Ferias y Fiestas Patronales en noviembre; celebración del Corpus Christi con el icónico tapete de flores que recorre las calles del municipio, el Festival de la Mogolla, el Café y las Arepas Guayatunas que se realiza en el mes de agosto, y las nueve noches de Aguinaldos Guayatunos.

Si bien este municipio tiene muchos encantos, una de las mayores riquezas que posee esta tierra es la calidez, la amabilidad, la alegría y el corazón generoso de la gente guayatuna.