Boyacá es el segundo departamento del país con mayor número de municipios; una encantadora región en la que los viajeros tienen diversidad de planes para hacer y lugares para conocer.

Así es la “tierra de cóndores, venados y chirimoyas” de Boyacá, un encantador pueblo conocido por su diversidad de climas

Es un territorio lleno de riqueza natural, histórica y gastronómica que vale la pena conocer. Alberga 123 municipios que se encuentran en 13 provincias y uno de ellos tiene un gran reconocimiento mundial, pues aparece en el libro de los Guinness Records en dos ocasiones.

Se trata de Guayatá, que fue reconocido por tener el mango más pesado del mundo. En 2021, una pareja de campesinos locales cultivó una fruta de esta especie que rompió la marca mundial, la cual se sumó a otra obtenida en 2014 con el tapete de flores más largo del mundo.

Este es uno de los lindos destinos para visitar en Boyacá. Foto: Gobernación de Boyacá/API.

Es un lindo destino para disfrutar entre montañas y quebradas, en la provincia de Oriente en este departamento. El Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr) indica que fue fundado el día 6 de abril de 1821 por el señor Andrés José Medina Ramírez. Con el paso de los años se ha consolidado como un lugar rico en cultura, historia, turismo, color, sabor y tradición, por lo que es un destino ideal para conocer en un viaje por esta región.

Sitios de interés

En este territorio hay diversos sitios para conocer y en la lista de opciones se encuentran los senderos ecológicos, las cascadas cristalinas y el puente Calicanto, así como los diferentes cerros y sus paisajes pintorescos que invitan a caminar y desarrollar diversas actividades al aire libre.

El pueblo de Boyacá que se destaca por su riqueza hídrica y su tradición agropecuaria, ideal para los amantes de la naturaleza

De igual forma está su imponente iglesia y el parque principal con sus monumentos simbólicos, además de sus construcciones de estilo colonial, los murales en alto relieve que resaltan la cultura, los museos, sus costumbres y su historia.

Quien llega hasta este lugar, uno de los planes imperdibles es disfrutar de sus tradicionales, exquisitas y auténticas ‘mogollas guayatunas‘, una de las preparaciones típicas.

La mogolla de Guayatá es tradicional y típica en la región. Foto: Situr Boyacá

Este pueblo boyacense también destaca por sus festividades. Por ejemplo, están las Ferias y Fiestas de Mitaca en el mes de mayo; Ferias y Fiestas Patronales en noviembre; celebración del Corpus Christi con el icónico tapete de flores que recorre las calles del municipio, el Festival de la Mogolla, el Café y las Arepas Guayatunas que se realiza en el mes de agosto, y las nueve noches de Aguinaldos Guayatunos.

Si bien este municipio tiene muchos encantos, una de las mayores riquezas que posee esta tierra es la calidez, la amabilidad, la alegría y el corazón generoso de la gente guayatuna.