Así es la “tierra de cóndores, venados y chirimoyas” de Boyacá, un encantador pueblo conocido por su diversidad de climas

El departamento de Boyacá cuenta con una amplia lista de pueblos por descubrir, algunos de ellos más populares que otros en el sector turístico, pero todos igual de interesantes para explorar y conocer la esencia cultural de la región.

Entre ellos se encuentra Chiscas, un municipio privilegiado gracias a su ubicación geográfica, que sorprende por su extraordinaria diversidad natural. En su territorio se encuentran pisos térmicos que van desde los 1.800 hasta los 5.010 metros sobre el nivel del mar, en el pico Nariare, lo que permite disfrutar de una gran variedad de paisajes y ecosistemas.

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En lugares como Sierritas y Nievecitas se pueden observar nieves perpetuas que hacen parte del majestuoso Parque Nacional Natural El Cocuy, considerado uno de los complejos glaciares más importantes del país. Estas características, hacen que Chiscas se convierta en un lugar ideal para los amantes de la naturaleza y la aventura.

Además de su riqueza natural, Chiscas guarda una profunda herencia histórica y cultural, pues en su pasado fue habitado por los pueblos ancestrales Laches y Chiscas, cuyas tradiciones y legado hacen parte de la identidad de esta hermosa región andina, destaca la Alcaldía Municipal en su sitio web.

En esta población los viajeros pueden vivir múltiples experiencias: desde practicar ecoturismo, agroturismo y turismo de aventura, hasta realizare actividades como senderismo y parapente, incluyendo recorridos de interés arquitectónico y espacios ideales para la investigación en ciencias naturales.

Para aprovechar al máximo la visita a este municipio en Boyacá, se recomienda acercarse a la Oficina de Cultura y Turismo, ubicada en la alcaldía municipal, donde es posible recibir orientación y recomendaciones según la actividad que se desee realizar.

Recomendaciones clave para visitar Chiscas, Boyacá

De manera general, se aconseja llevar ropa adecuada para clima frío o templado, según la ruta escogida, así como disfrutar de la oferta de actividades que ofrece el territorio, las cuales están pensadas para visitantes de todas las edades.

De esta manera, es posible descubrir la gran belleza natural y diversidad de paisajes que hacen del municipio de Chiscas un lugar imperdible.

Uno de los sitios que sí o sí se debería incluir en el itinerario es Nievecitas, en el Páramo de Chuscal, un espacio que promete una experiencia única para los amantes de la naturaleza y el senderismo. Este recorrido permite descubrir uno de los complejos de páramo más hermosos del municipio de Chiscas, donde los paisajes de alta montaña, la vegetación característica y el aire puro crean un escenario inolvidable.

Camino hacia Nievecitas en el municipio de Chiscas. Foto: Crédito: Alcaldía Municipal de Chiscas en Boyacá / API

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La ruta inicia en el casco urbano del municipio, tomando la vía hacia el corregimiento de Las Mercedes. Desde allí se continúa por carretera hasta la escuela de Rechiniga. A partir de este punto comienza un camino de herradura que atraviesa parajes como Chacarita y Chuscal, en una caminata de aproximadamente seis horas.

Durante el trayecto, los viajeros pueden disfrutar de impresionantes panorámicas rumbo a Nievecitas, rodeados por la belleza natural del páramo.