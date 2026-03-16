Jamaica: destino turístico para quedarse y enamorarse

Desde el cielo, Jamaica es un paraíso verde donde, junto a sus playas tranquilas, se levanta un paisaje montañoso que cautiva los sentidos y abre un sinfín de posibilidades a la aventura y el esparcimiento.

El vuelo es tranquilo. El destino es un misterio que, de a poco, va tomando fuerza entre los turistas de Latinoamérica, que persiguen una experiencia vacacional diferente, casi única. Al rodear la parte más nororiental de la isla, buscando suelo jamaiquino, el panorama es, por demás, idílico.

Lugares bellos de Jamaica en extensión con la naturaleza viva. Foto: Jamaica Tourist Board

Con 120 ríos a lo largo y ancho de su territorio, la adrenalina fluye así como sus caudales; es entonces cuando el rafting se hace protagonista; el rapel es un reto al estado físico, y la tirolesa, un descanso para el cuerpo y el alma. Jamaica es una mezcla de colores, verdes y azules, en distintas tonalidades; un mar cristalino y arena tibia.

Pero el descanso, el sol, la playa y la aventura no son lo único que se encuentra en Jamaica. La isla es un espacio de pluralidad cultural, herencia de sus raíces africanas, inglesas y españolas.

Jamaica, polifacética y cultural Foto: Jamaica Tourist Board

“Jamaica tiene mucha cultura, hay festival de reggae, tenemos el carnaval en abril; el Calabash, un evento literario muy importante; hay el festival de jazz; las maratones en Kingston y Montego Bay. Hacemos parte del circuito de mountain bike; entonces hay un montón de cosas para hacer”, asegura Luciana Alonso, directora de ventas de Global Marketing Sales, representante de la oficina de turismo de Jamaica para Latinoamérica.

Una experiencia para regresar

Entre los lugares más turísticos de Jamaica se destacan ciudades como Montego Bay, con sus espectaculares resorts; Negril, un lugar de ensueño conocido por tener la mejor puesta del sol del mundo; Ocho Ríos, un escenario de cascadas imperdibles; Falmouth y su laguna luminosa; además de la capital, Kingston, ciudad de la cultura, la diversidad, y por su puesto, de Bob Marley.

“Jamaica te enamora, sientes la energía, la vibra de las personas, y quieres conocer más, por eso es que un viaje es poco; hay que hacer muchos viajes más, con otros contenidos. El único riesgo es que te quede gustando, y que te quedes aquí”, agregó Alonso.

Alegría y confianza, lo que inspira la gente de Jamaica Foto: Jamaica Tourist Board

La calidez de su gente emociona tanto como su sencillez. El turismo representa para Jamaica la tercera fuente laboral y de ingresos, después de la exportación de Bauxita y las actividades agrícolas. De ahí el esmero en inversión y calidad de trabajo de quienes hacen parte del sector turístico.

El mercado latinoamericano

Los servicios de alojamiento van de la mano, estratégicamente, con las disponibilidades de vuelos y conexiones. Colombia, y especialmente Bogotá, cuentan con la opción de vuelos directos hacia la isla, en una propuesta novedosa de la empresa Wingo, que se ampliará después del 26 de marzo.

“Inicialmente la habíamos considerado como una ruta estacional, solamente para temporada alta, pero vimos que tuvo factores de ocupación por encima del 90%, entonces decidimos empezar a operar de manera regular a partir del 26 de marzo hasta diciembre, con dos frecuencias a la semana los días jueves y domingo”, explica Laura Clavijo, gerente de comunicaciones de Wingo.

El número de viajeros latinoamericanos a Jamaica crece de manera sostenida. Foto: Jamaica Tourist Board

El vuelo directo entre Bogotá y Montego Bay se hace en solo 2 horas y 48 minutos. La demanda ha sido tan importante desde diciembre de 2025 que hoy suman más de 4.184 los pasajeros en esta ruta. La aerolínea trabaja con el propósito de alcanzar los 32.700 viajeros en este 2026.

“En temporada alta abrimos una frecuencia adicional, es decir, en junio se abre una frecuencia más y serán tres a la semana con precios bastante competitivos para que la gente pueda venir”, señaló la gerente de comunicaciones de Wingo.

Desde el resto de América Latina se reporta un aumento de llegadas del 88% en los últimos tres años. Las proyecciones que maneja el ministerio de Turismo de Jamaica son de 100.000 llegadas en el 2026 y 175.000 para 2027.

De la resiliencia al crecimiento

En octubre de 2025, Jamaica padeció los estragos del huracán Melissa; sin embargo, la tenacidad y la capacidad de enfrentar las situaciones adversas, se convirtieron en el motor que hoy impulsa un crecimiento notable de la actividad turística del país.

Desde el ministerio de Turismo de Jamaica destacan el aumento de los ingresos del sector, producto de la activa participación de los visitantes latinoamericanos a la isla, lo que ha representado una mejora equivalente al 108%, pasando de 55 millones de dólares en 2023 a 116 millones cerrando el año 2025.

Conexión Colombia-Jamaica

Los dos países mantienen un vínculo diplomático desde 1965. Con los hechos de octubre pasado, Colombia entregó 22 toneladas de ayuda humanitaria a la isla, que hoy se dispone a recibir a los turistas con toda su capacidad de atención y profesionalismo.

La hotelería en Jamaica refleja el compromiso con el turismo Foto: Jamaica Tourist Board

Las cadenas hoteleras ofrecen opciones inmejorables de alojamiento; preparan a sus funcionarios en el aprendizaje del español, para que el idioma no sea un obstáculo. La gastronomía local es un verdadero halago al paladar y las actividades y tours están diseñados para el disfrute pleno de la naturaleza.

Por eso, las razones para visitar Jamaica son muchas; regresar es avanzar en ellas; quedarse y enamorarse, es haberlas comprobado todas.