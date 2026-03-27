Cuatro días en Jamaica: un destino imperdible que se hace inolvidable

Toda experiencia turística tiene un sabor diferente cuando se hace fuera del país de origen. Volar para conocer lugares en otras latitudes proporciona un ingrediente adicional al plan original de aventurar o simplemente descansar.

Jamaica, lugar de encanto en el Caribe. Foto: Jamaica Tourist Board

La elección, en esta oportunidad, no pudo ser mejor. La paradisiaca isla de Jamaica terminó siendo, además de relajante, una experiencia cultural y gastronómica sencillamente incomparable.

Llegada y bienvenida

Después de un aterrizaje tranquilo en la ciudad de Montego Bay, el clima es un cálido anfitrión que abraza y pone en ambiente al visitante. El recorrido desde el aeropuerto internacional Sangster hacia cualquiera de los hoteles de las ciudades cercanas es relativamente corto, a través de una carretera costera que permite divisar, por un lado, el paisaje montañoso, de casas y condominios, y por el otro, el imponente mar Caribe en su maravilloso esplendor.

Aún se pueden ver los estragos del huracán Melissa, ocurrido en octubre pasado, especialmente en parte de la vegetación, en algunos árboles arrancados y en palmeras que no cayeron, pero que parecen mirar todas en la misma dirección. De esto, los jamaiquinos se repusieron más pronto de lo esperado y reanudaron las actividades de turismo de manera admirable, en tiempo récord.

Fiesta desde el primer día

Vista desde hotel Riu en la ciudad de Falmouth. Foto: Suministrada a Semana

Las cadenas hoteleras y servicios de alojamiento varían según las preferencias y presupuestos. Pero más allá del confort de los resorts, la atención que prestan sus funcionarios, todos ellos lugareños, se lleva como mínimo cinco estrellas adicionales a las instalaciones y comodidades.

Playas, piscinas, restaurantes, bares, gimnasios y tiendas, hacen parte de los servicios que ofrecen estos complejos hoteleros para el disfrute de sus visitantes nacionales y extranjeros.

Neon Party en Ocho Ríos, Jamaica. Foto: RIU Blog

La bienvenida y check-in en la ciudad de Falmouth, se completa durante la noche con una gran celebración en la Neon Party, de la ciudad vecina de Ocho Ríos, con la participación de DJ locales y al menos una veintena de bailarines que se entremezclan con el público, en un espectáculo carnavalesco y multicolor.

Un incomparable comienzo, con música y ritmo que contagian; una primera muestra de lo que representa Jamaica, de su expresión artística y cultural. Una noche muy movida, un inicio prometedor.

Mausoleo de Bob Marley

Mausoleo de Bob Marley, en Nine Mile, Jamaica. Foto: Suministrada a Semana

La visita a Jamaica no sería completa sin incluir al rey del reggae. Su mausoleo se encuentra en un pequeño poblado llamado Nine Mile, a una hora y media del hotel en Falmouth. El pintoresco lugar se presenta como un santuario en el que reposa el cuerpo del intérprete y compositor, junto al de su hermano Anthony.

El sitio permanece bellamente decorado con grandes murales y sus tiendas son una invitación al recuerdo de una cultura que marcó no solo a Jamaica, sino a gran parte del mundo. El final del recorrido lleva a la tumba de Robert Nesta Marley Booker, o simplemente, Bob Marley, en una pequeña capilla a la que se ingresa descalzo y no se puede fotografiar.

Murales adornan el Mausoleo de Bob Martley, en Nine Mile. Foto: Suministrada a Semana

Esta visita guiada incluye la popular ‘almohada de piedra’, donde meditaba y componía; un salón con todos sus premios, discos de oro y platino, y cuanto reconocimiento le fue entregado; un andar entre habitaciones, fotografías y el amoblado de su casa de infancia, donde creció con su familia, la música y la espiritualidad.

Días como este, de visitas y cultura, culminan en la playa contemplando el mar Caribe, con el silencio de la tarde-noche y la expectativa de más.

Estancia en el Mausoleo de Bob Marley, Jamaica Foto: Suministrada a Semana

Gastronomía jerk

Si algo identifica a la cultura popular de Jamaica es su toque particular en la preparación de los alimentos. Esto se debe a la fusión de sus influencias españolas, británicas, africanas e indias, que se remarca justamente en el aspecto culinario, destacándose el uso de varias especias, en un método ahumado al que denominan jerk.

Plato de Jamaica; deliciosas mezclas marinadas con un toque picante. Foto: Jamaica Tourist Board

Puede decirse que el plato popular de la isla es el pollo jerk, una deliciosa mezcla marinada con chile picante, especias como pimienta, tomillo y canela; plantas aromáticas: jengibre, ajo y cebolleta, más otros líquidos y dulces como salsa de soya, vinagre de manzana, zumo de lima/naranja y azúcar. El pollo se acompaña de arroz con fríjoles y las infaltables papas fritas.

Parques tropicales y diversión

Cataratas de Dunn’s River, Jamaica Foto: Jamaica Tourist Board

La hermosa bahía de Montego no es solamente arena y sol, los parques que se encuentran a escasos minutos complementan las actividades que ofrece este interesante lugar. El plan comienza en las cataratas de Dunn’s River, una maravilla de la naturaleza que ofrece 183 metros de caminata en cascada, ideal para recorrer en pareja o en familia. Los pozos de agua y la caída del río son un regalo natural, pero la desembocadura de este, en el mar Caribe, es prácticamente algo celestial.

Luego de secarse y guardar la ropa mojada, la aventura continúa en el Mystic Mountain, un parque de selva tropical en la ciudad de Ocho Ríos. En este parque la vista del paisaje paga con creces la entrada. Desde las telesillas del SkyExplorer, la panorámica es de otro mundo: cielo infinito, mar imponente, muelle, cruceros y paraíso.

Panorámica de Ocho Ríos, Jamaica. Foto: Jamaica Tourist Board

Entre otras atracciones del lugar está el trineo jamaiquino, una especie de montaña rusa para descender a toda velocidad. La mayor gracia, sin duda, está en su ruta en medio del espeso bosque.

Este parque tiene la particularidad de conjugar las atracciones mecánicas con la selva tropical. Dos gustos diferentes que no se rechazan, por el contrario, combinan la aventura y el vértigo. Ideal para los amigos de la ecología, que se sorprenderán con su magnífica vista natural.

Trineo en Ocho Ríos, Jamaica. Foto: mysticmountain.com

Zarpar en yate, bucear, salir de compras o aprender a hacer chocolate también hacen parte de esta aventura jamaiquina de cuatro días. Una feliz experiencia en un destino poco conocido, especialmente por el mercado latinoamericano.

La entidad de turismo local, junto con las agencias de viaje, buscan cautivar a los turistas de esta parte del mundo. Su propuesta persigue que a la isla lleguen 100.000 visitantes durante este 2026.

Quién vuela a Jamaica

Desde Colombia, varias aerolíneas prestan sus servicios de transporte a esta zona del Caribe. Copa Airlines, American Airlines, Spirit Airlines y Latam, cubren la ruta con escala, casi siempre en Ciudad de Panamá.

La aerolínea Wingo es la única que opera desde Bogotá en vuelo directo hacia Montego Bay, primero con frecuencias estacionales los días jueves y domingos, y ahora, con ruta frecuente desde el 26 de marzo de 2026.

Jamaica resultó ser un gran descubrimiento, de sus hoteles, sus playas, sus parques, su comida y, lo más importante: su gente.

Es un destino novedoso para visitar y regresar. También para recomendar. Porque quien lo conoce y lo disfruta, seguramente no lo podrá olvidar.