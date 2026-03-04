Turismo

El pequeño pueblo de Boyacá con una mística laguna que es patrimonio cultural, un mágico destino para el ecoturismo

Este destino se encuentra a 83 kilómetros de Tunja, capital del departamento.

Redacción Turismo
4 de marzo de 2026, 10:33 a. m.
La Laguna de los Cajones es uno de los encantos naturales de este destino boyacense.
La Laguna de los Cajones es uno de los encantos naturales de este destino boyacense. Foto: Alcaldía Municipal de Berbeo/API.

Boyacá es uno de los destinos acogedores para visitar en Colombia. Una de sus principales características son sus paisajes naturales y la tranquilidad que ofrecen cada uno de sus destinos.

A esto se suma su deliciosa gastronomía, en la que destacan el cocido y la arepa boyacense, que reflejan la identidad campesina y acogedora de la región, convirtiéndola en un destino perfecto para quienes buscan historia, naturaleza y cultura en un solo lugar.

Es el segundo departamento con mayor número de municipios y uno de ellos es Berbeo, un encantador lugar que destaca por su tranquilidad y sus lindos paisajes. Uno de esos encantos que más llama la atención en ese territorio es una laguna llena de misterio.

Laguna de Los cajones
Esta laguna es uno de los grandes tesoros turísticos de Berbeo, Boyacá. Foto: Alcaldía Municipal de Berbeo/API.

Se trata de la Laguna de Los Cajones, la cual es patrimonio cultural-material del municipio, un sitio turístico que se caracteriza por el color verde de mar causado por la rica y abundante vegetación que la rodea, según información de la Alcaldía Municipal.

También son una particularidad sus piedras gigantes de diferentes formas de cajones, que son precisamente por las que se le otorga ese nombre.

Según el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr), se trata de un lugar misterioso y la leyenda cuenta que sus aguas, rodeadas por vegetación, en ocasiones se llenan de ira y expulsan a las orillas a aquellas personas que se sumergen o navegan en ellas.

El pueblo de Boyacá que enamora por sus múltiples atractivos naturales, un destino ideal para el ecoturismo

Otros atractivos

Además de esta laguna, que es uno de los grandes tesoros naturales del municipio, hay otros como la laguna de Los Chirimoyos, las playas del Limonal y las quebradas Tobacía y Agua Blanca, de acuerdo con Situr.

En el parque principal, los viajeros se encuentran con un monumento en homenaje al campesino, en el que se aprecian dos bueyes y un agricultor arando la tierra; y en algunas zonas rurales de Berbeo se hallan piedras talladas con escritura indígena (petroglifos), patrimonio cultural de la población.

Descubra el pueblo oculto de Boyacá; un tesoro de aguas cristalinas y paisajes de ensueño entre montañas
Petroglifos de Berbeo, Boyacá. Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Berbeo, Boyacá

En este pueblo boyacense se celebran las fiestas a la Virgen del Carmen y del Aguinaldo; en ambas, el visitante podrá degustar el tradicional y delicioso sancocho de gallina criolla, acompañado de yuca, plátano y papa, cultivados en la región.

Un poco de historia

Los datos históricos indican que en Berbeo los habitantes originarios observaban al cosmos para descifrar la vida en la tierra. Según esto, existía allí un observatorio astronómico de los pueblos ancestrales, sobre el cual se erigió el poblado y sirvió para que los primeros jesuitas que llegaron a evangelizar se asentaran cerca de lo que antes se llamaba la población de San Fernando de Agua Blanca o Lenguapá.

