El pueblo de Boyacá de clima frío y gran altitud, un encantador destino que está a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar

Se ubica a 152 kilómetros de Tunja.

Redacción Semana
23 de febrero de 2026, 1:19 p. m.
Jericó, Boyacá.
Jericó, Boyacá. Foto: Situr Boyacá

Boyacá es uno de los destinos turísticos más atractivos y diversos de Colombia.

Entre sus municipios se encuentra Jericó, el de mayor altitud. Su cabecera municipal supera los 3.100 metros sobre el nivel del mar, aunque su territorio alcanza hasta los 4.000 metros en el alto de Peña Negra, jurisdicción del Parque Nacional Natural Pisba, según destaca el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá).

El pueblo de Boyacá cuyo nombre significa “lugar de curación o sanación”, ideal para descansar y divertirse

Historia y economía

Situr Boyacá señala que, durante la época precolombina, habitaron en Jericó los pueblos cheva, ura y ogamora, pertenecientes a la familia de los Laches- U´wa.

“Cuando los españoles comenzaron la búsqueda de oro, Hernán Pérez de Quesada llegó a Cheva con el propósito de hallar la mítica Casa del Sol donde, se decía, había grandes cantidades del preciado metal. Por el contrario, lo que encontró fueron varias viviendas hechas en piedra y un grupo de nativos que opuso feroz resistencia. En el siglo XVII, llegaron los agustinos a evangelizar; en 1602 se estableció la encomienda con el nombre de Pueblo Viejo de Ura”, subraya la publicación.

La carretera más peligrosa de china y del mundo; fue tallada a mano por 13 obreros que trabajaron durante cinco años

El pueblo de Cundinamarca, reconocido por su rica historia y su bello entorno natural, es un encantador destino cerca de Bogotá

Planes para realizar en las montañas de Cali: a menos de una hora de la capital del Departamento del Valle

Los encantos del pueblo boyacense más cercano al lago más grande de Colombia, un lugar de descanso y gastronomía tradicional

Gobierno lanza convocatoria nacional para “embajadores del turismo seguro”, ¿de qué se trata?

A solo 30 minutos de Bogotá: el santuario ecológico donde es posible explorar uno de los bosques de niebla más mágicos de Colombia

Estas son las nuevas siete maravillas del mundo para 2026, según prestigiosa revista de viajes

A cuatro horas de Bogotá: así es uno de los pueblos más fríos de Colombia, ideal para el ecoturismo y la aventura

‘El Restaurante Privado del Chef’: el nuevo capítulo de la exploración de sabores del Chef Alex en Bogotá

El pueblo de Boyacá que en el pasado se llamó San Pedro de Alcántara, un destino con quebradas y arroyos e ideal para el descanso

El Observatorio Cultura y Patrimonio de Boyacá agrega que el primer alcalde de la localidad fue Juan Antonio Pineda, quien tomó posesión en la ciudad de Tunja el 6 de junio de 1780.

“El caserío duró hasta 1821, cuando a causa del efecto del clima, que causaba detrimento en la salud de los pobladores, se decidió trasladarlo de nuevo al sitio que ocupa actualmente”, agregó el observatorio.

En materia económica, las actividades más destacadas son la agricultura y la minería. “Los jericoenses producen papa, arveja, cebada, trigo, leche, carbón y yeso; pero, sin duda, uno de sus productos más representativos, catalogado de excelente calidad, es la alfalfa”, destaca Situr.

Adicionalmente, hay una actividad ganadera relevante, con producción de leche.

Cultivo de papa
Una de las actividades económicas en el municipio de Jericó, en Boyacá, es la agricultura. Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Atractivos

Entre sus principales atractivos se encuentra la iglesia de la natividad de Nuestra Señora, ubicada a un costado del parque principal.

El pueblo de Cundinamarca de clima frío y gran altitud, un acogedor destino a dos horas de Bogotá

Otro lugar imperdible es la llamada piedra del púlpito, ubicada en el sector de pozos negros y donde se divisa la cabecera municipal.

Otros sitios recomendados son los molinos de agua, Cheva, la Plazuela y la quebrada la Laja.

Gastronomía y festividades

Entre los principales platos del municipio se encuentran el sabajón, tortas y galletas derivadas de la alfalfa. Así mismo, se destacan el sancocho, los cubios sudados, el cabro sudado y el dulce de brevas, entre otros.

Finalmente, en cuanto a actividades culturales, las fiestas en honor a Nuestra Señora de la Concepción de Jericó y el concurso de música carranguera El lache de Oro son las más destacadas.

