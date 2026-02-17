Turismo

Los encantos del pueblo más colorido de Boyacá, un mágico destino que enamora con su bella arquitectura y sus atractivos naturales

Este lugar está a tres horas de Bogotá.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
17 de febrero de 2026, 4:29 p. m.
Este es uno de los destinos más turísticos para visitar en Boyacá.
Este es uno de los destinos más turísticos para visitar en Boyacá. Foto: Getty Images

Hay destinos en Boyacá que resultan emblemáticos porque tienen encantos especiales que llaman la atención de los turistas. Lugares como Villa de Leyva, Monguí, Tibasosa o Tunja resultan de interés por su riqueza colonial y sus bellos paisajes.

En la lista de posibilidades está uno que es reconocido como el más colorido de este departamento y que tiene mucho que ofrecerles a los viajeros más allá de lo que pueden apreciar en el casco urbano.

El pueblo de Boyacá conocido como la capital de la mora, un destino acogedor destino con múltiples cascadas y gran riqueza natural

De acuerdo con la Alcaldía, este municipio posee una gran riqueza natural y cultural, que lo convierte en un destino turístico por excelencia donde es posible apreciar diversidad de paisajes y microclimas, así como diferentes manifestaciones culturales que bordean el diario vivir de sus pobladores.

En el pueblo, los turistas se encuentran con construcciones en las que abundan los colores. Las casas pintadas con figuras geométricas y detalles artesanales funcionan como vitrinas que invitan a conocer los talleres y tiendas donde se elaboran y comercializan piezas únicas. Los colores en este pueblo no son casualidad, sino que son parte esencial de su patrimonio cultural y de su reconocimiento como uno de los pueblos más pintorescos de Colombia.

Turismo

El pueblo del occidente antioqueño reconocido por su infraestructura turística, un paraíso natural y de aventura

Turismo

El pueblo tolimense rodeado de cascadas, ideal para impregnarse de cultura cafetera y hacer ecoturismo

Turismo

Así es el nuevo bus turístico que recorrerá los sitios emblemáticos de Barranquilla

Turismo

El pueblo boyacense que tiene su propia ciudad perdida: es uno de los más lindos de la región y patrimonio de Colombia

Turismo

A cuatro horas de Bogotá: así es uno de los pueblos más fríos de Colombia, ideal para el ecoturismo y la aventura

Turismo

El nombre de este departamento significa ‘río de aguas negras’, un encantador destino para quienes aman la naturaleza

Turismo

El pueblo de Cundinamarca cuyo nombre significa ‘nuestra labranza’, un destino de clima frío y paisajes montañosos

Cápsulas

Carnaval de Barranquilla: la fiesta que también mueve la economía

Turismo

Tres municipios para vivir la cultura cafetera en el Valle del Cauca; son mágicos e ideales para el ecoturismo

Turismo

A solo 15 minutos de Tunja, el pequeño pueblo cuyo nombre significa ‘Mansión regia’, conocido por sus fábricas de arepas

Ráquira
Ráquira es uno de los municipios más coloridos de Colombia. Foto: Getty Images

Son muchos los lugares que los viajeros tienen la posibilidad de conocer. El Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr) asegura que una visita a este destino boyacense, que destaca por su tradición artesanal, no está completa si no se recorren lugares emblemáticos y tradicionales como el Monasterio y desierto de la Candelaria, declarado monumento nacional y bien de interés cultural de carácter nacional.

A estos se suman la iglesia y el parque central, rodeados de esculturas elaboradas en arcilla y cerámica, y el Patio de Brujas, un observatorio astronómico con un reloj solar y varios tótems.

Cuatro lagunas para conocer en un viaje por Boyacá, destinos imperdibles para los amantes de la aventura

Encantos naturales

En las afueras del pueblo los atractivos naturales también abundan. Por ejemplo, están las Cascadas del río Dulce, que están compuestas por tres caídas de agua, a donde se llega a través de un sendero con bosque nativo, trayecto en el que se puede apreciar diversidad de especies de flora y fauna.

Ráquira, en Boyacá
Ráquira es uno de los municipios coloniales más llamativos y turísticos de Boyacá. Foto: Getty Images

Para los amantes de la naturaleza también está el sendero del río Ráquira, el cual les permite a los visitantes disfrutar de la vegetación en medio de lo urbano. Este es considerado un espacio de esparcimiento y relajación, de acuerdo con datos de la Alcaldía.

Una opción más son las Piedras de San Antonio, que hacen parte de la cultura popular y religiosa del municipio. Allí hay dos rocas con cavidades en su interior y en una de ellas está la imagen del santo que, según narra la leyenda, reaparecía en el lugar cada vez que el sacerdote se la llevaba a la parroquia. En la otra piedra se supone que el mismo santo se lavaba los pies.

Allí también se encuentran los altos de la Cruz y de la Virgen, así como una piedra de los petroglifos. Todos estos son espacios que llaman la atención y que son ideales para quienes disfrutan de las actividades al aire libre.

Más de Turismo

San Jerónimo

El pueblo del occidente antioqueño reconocido por su infraestructura turística, un paraíso natural y de aventura

Fresno, Tolima

El pueblo tolimense rodeado de cascadas, ideal para impregnarse de cultura cafetera y hacer ecoturismo

Bus turístico de Barranquilla.

Así es el nuevo bus turístico que recorrerá los sitios emblemáticos de Barranquilla

Monguí

El pueblo boyacense que tiene su propia ciudad perdida: es uno de los más lindos de la región y patrimonio de Colombia

Laguna Careperro, Cerinza

A cuatro horas de Bogotá: así es uno de los pueblos más fríos de Colombia, ideal para el ecoturismo y la aventura

Casanare

El nombre de este departamento significa ‘río de aguas negras’, un encantador destino para quienes aman la naturaleza

Manta, Cundinamarca

El pueblo de Cundinamarca cuyo nombre significa ‘nuestra labranza’, un destino de clima frío y paisajes montañosos

Cultivo de café

Tres municipios para vivir la cultura cafetera en el Valle del Cauca; son mágicos e ideales para el ecoturismo

San andrés de Cuerquia

El pueblo de Antioquia que tiene nombre de conquistador, un destino reconocido por su variedad de cuerpos de agua y bellos paisajes

Noticias Destacadas