El pueblo de Boyacá, conocido como la capital de la mora, es un acogedor destino con múltiples cascadas y gran riqueza natural

El departamento de Boyacá es uno de los destinos turísticos más completos de Colombia. Es reconocido por sus paisajes montañosos, pueblos coloniales y su importancia en la independencia del país.

Entre sus 123 municipios se encuentra Gachantivá, ubicado a 57 kilómetros de Tunja, en la provincia de Ricaurte.

Su nombre significa ‘capitán de gachas’ y fue fundado en 1715 en medio de un fuerte dominio español. “Fue evangelizado por los padres doctrineros dominicos, quienes fueron los que escogieron el lugar apropiado para levantar sus capillas con diseños arquitectónicos rudimentarios con barro, adobe y piedra”, según señala el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá).

A mediados del siglo XIX, debido a la pérdida de las fuentes de agua de la población, los jóvenes del poblado comenzaron a desplazarse hacia un lugar llamado Quebradas.

“Poco a poco la población vieja se fue quedando sola, hasta que, en 1872, el sacerdote Juan Ramón Borrás decidió trasladar la iglesia al sitio de Quebradas, donde se encuentra la actual población de Gachantivá y así se constituyó como municipio”, subraya Situr Boyacá.

El pequeño municipio de Boyacá que enamora con sus páramos y numerosas lagunas a dos horas de Tunja

Economía

Las principales actividades productivas del municipio son la agricultura y la ganadería.

La agricultura se centra en los cultivos de maíz, papa, yuca, arveja, caña de azúcar y frutales, como la mora. Por la abundancia de este último fruto, Gachantivá es considerado como la ‘capital de la mora del oriente colombiano’.

“Estos productos representan la mayor fuente de ingresos al ser comercializados con los municipios cercanos y se convierten en medios de subsistencia para los habitantes”, agrega el portal turístico boyacense.

Cueva del Indio. Foto: Tomada: Situr Boyacá.

En la ganadería hay explotación lechera y de carne.

Sitios de interés

Entre los lugares más destacados para visitar se encuentran el templo parroquial de Gachantivá, la Casa de la Cultura, el parque central, el monumento a los Ángeles, el monumento al Divino Niño, el monumento al Falo, el monumento al Sagrado Corazón de Jesús, el puente Matarredonda, el museo El Molino de la Primavera y las ruinas de Gachantivá.

Situr Boyacá también resalta sitios como el balneario natural La Vega, la cascada El Campanario, la cascada La Periquera, la cascada Las Golondrinas, las cascadas Buena Vista, las cascadas El Mohán, las cascadas La Casequilla, las cascadas La Honda, las cascadas Piedra Negra, la Cueva del Indio y la Cueva Furatena o del Feto, el Ecoparque Guatoc, entre otros.

Cuatro lagunas para conocer en un viaje por Boyacá, destinos imperdibles para los amantes de la aventura

Gastronomía y festividades

En materia gastronómica, se destacan las arepas, la chicha, el cocido con guiso de cuajada, el cuchuco, los envueltos y el masato.

Por otra parte, los principales eventos culturales son las fiestas de fin de año, la fiesta de Nuestra Señora de la Cueva Santa, la fiesta de San Pedro y San Antonio de Padua, las Fiestas de la Virgen del Carmen y el Festival de la Cultura.