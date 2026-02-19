El pueblo de Boyacá cuyo nombre significa “lugar de curación o sanación”, ideal para descansar y divertirse

Boyacá es un territorio de imponentes paisajes, montañas, valles, bosques, páramos y cultivos que reflejan la fertilidad y riqueza de su tierra. Además, también es conocido por su gente trabajadora y amable, dispuesta a recibir siempre a los turistas con los brazos abiertos para mostrar lo mejor del departamento.

Uno de los pueblos recomendados para visitar en esta región del país es el municipio de Iza, cuyo nombre, según los chibchas, significa “lugar de curación o sanación” (corporal y espiritual). Este apelativo surgió debido a los beneficios medicinales de sus aguas termales y a la mística piedra del Pie de Bochica.

Gracias a estas bondades, Iza es un destino que invita a vivir una experiencia de bienestar integral y también de diversión, pues en algunos lugares es posible disfrutar de piscinas recreativas para adultos y para niños, donde es posible jugar con una pelota o simplemente pasar un momento de esparcimiento en un espacio tranquilo.

Su riqueza arqueológica, los sitios de interés histórico, la encantadora arquitectura colonial y una acogedora infraestructura hotelera se complementan con la belleza de su artesanía y la irresistible variedad de exquisitos postres típicos y platos que allí se encuentran, ofreciendo una experiencia gastronómica única.

Iza está en Boyacá. Foto: Getty Images

Todo este encanto se enmarca en un hermoso valle de sauces, un paisaje sereno donde la naturaleza marca el ritmo de cada momento. Allí, las noches cobran una magia especial bajo la silenciosa y atenta mirada de los búhos, mientras la calidez y sencillez de su gente hacen que cada visitante se sienta bienvenido.

Por eso Iza, entre otras cosas, es reconocido por muchos como un escenario perfecto para desconectarse, descansar y dejarse envolver por la tranquilidad y la recreación que ofrece en sus diferentes sitios de interés, como el Puente del Amor, también conocido como el Puente del Otro Lado o Puente de Aguacaliente.

De acuerdo con la Alcaldía Municipal, la denominación “Puente del Amor” fue otorgada por los pobladores por considerarlo un espacio propicio para los enamorados debido a particularidades como su ubicación sobre el río Tota, su construcción en piedra, el piso en tabla de madera y el techo en teja de barro.

Otro sitio de interés son los Petroglifos de Úsamena, la representación del arte rupestre del municipio, que corresponden a una serie de figuras antropomorfas y geométricas grabadas en roca que, según los análisis del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, fueron hechos entre los años 500 y 800 d. C.