No es Cerinza. Este es uno de los municipios más fríos de Boyacá, un paraíso entre montañas y rodeado de un gran páramo

Boyacá es un destino imperdible con una gran riqueza histórica, cultural y natural. Allí se encuentran páramos, pueblos coloniales, monumentos históricos y una larga lista de atractivos que vale la pena conocer.

Lugares como Villa de Leyva, con su imponente plaza empedrada, y Ráquira, famosa por su colorida artesanía, reflejan la identidad boyacense, que es uno de los aspectos que más valoran los viajeros.

El pequeño municipio de Boyacá que enamora con sus páramos y numerosas lagunas a dos horas de Tunja

A esto se suma una gastronomía tradicional, el clima fresco y la tranquilidad de sus paisajes, que hacen de este territorio un destino perfecto para desconectarse y vivir una experiencia diferente.

Este departamento se caracteriza por ofrecer un clima principalmente frío, aunque tiene lugares con temperatura templada. Hay varios municipios que en diferentes épocas del año alcanzan temperaturas muy bajas, y uno de ellos es Socotá, ubicado en la provincia de Valderrama.

El parque Nacional Natural de Pisba tiene una parte de su área en el municipio de Socotá. Foto: Situr Boyacá

Una de las particularidades de este destino es que está ubicado entre grandes cerros que le dan un encanto especial, entre los que destacan el Alto de la Cruz, el Pico de la Vieja, el Alto de Fraylejonal, el Alto del Gallinazo, el Alto del Caracol y el Cerro Peña Negra de aproximadamente 3.600 metros sobre el nivel del mar.

Adicionalmente, en su territorio se encuentra una alta proporción del Parque Nacional Natural Pisba, el cual ofrece una invaluable riqueza ecológica y en donde nacen, entre otros, ríos como el Arzobispo, Payero o Pisba, Pauto y Cravo Sur.

Así es la ‘capital turística de Boyacá’, destino de termales y naturaleza, ideal para vivir una experiencia relajante

El principal renglón de la economía de sus habitantes es la agricultura y tiene altitudes que van desde los 1.800 metros sobre el nivel del mar hasta los 3.600 metros, lo que hace que sus temperaturas puedan ser muy bajas.

En las partes más altas se cultivan productos como maíz, trigo, cebada, arveja y papa; mientras que en las bajas hay presencia de bosques maderables y palmas. También en este territorio hay ganadería, con fines de producción lechera, y se extrae carbón, catalogado de alta calidad.

La iglesia en el municipio de Socotá es uno de sus atractivos para conocer. Foto: Situr Boyacá

¿Qué se puede hacer en este destino boyacense?

Sin duda, Socotá es un destino ideal para los amantes de la naturaleza, gracias a sus encantos que permiten apreciar la biodiversidad andina. En el Parque Nacional Natural Pisba, los viajeros pueden hacer senderismo y conectar con paisajes de alta montaña. También es posible recorrer nacimientos de ríos, lagunas de origen glaciar y bosques, una experiencia que no pueden perderse los más aventureros.

En el casco urbano y sus alrededores hay otros atractivos interesantes. Por ejemplo, la Parroquia de la Inmaculada Concepción, así como la fábrica de herraduras, una tradición de hace cientos de años.

A esto se suman sitios de valor arqueológico y cultural, además de festividades populares que muestran tradiciones socotenses. La gastronomía típica con platos regionales también es parte de la experiencia cuando se visita este tranquilo municipio boyacense.