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El barrio de Medellín donde más de 70 árboles patrimoniales se alzan como guardianes; un lugar donde lo simple tiene su encanto

Conozca parte de la historia de este mágico rincón de la capital antiqueña y qué sitios de interés visitar.

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Redacción Turismo
16 de marzo de 2026, 2:48 p. m.
Este barrio fue reconocido como uno de los "más cool del mundo" en 2023.
Este barrio fue reconocido como uno de los "más cool del mundo" en 2023. Foto: Cortesía - Alcaldía de Medellín / API

Medellín se consolida como una de las tres ciudades más turísticas de Colombia, según el resultado de la medición del Índice de Competitividad Turística Regional – Ciudades Capitales 2025, que resaltó la labor y compromiso de la Administración Distrital para potenciar el desarrollo del sector.

Esto se debe, en gran medida, a la variada y amplia oferta recreativa y cultural que ofrece la ciudad a lo largo del año, invitando a sus visitantes a explorar desde barrios cargados de historia y murales llenos de color que cuentan historias inspiradoras, hasta pueblos que cautivan con sus paisajes y tesoros naturales.

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Entre esos rincones mágicos para descubrir, se encuentra el barrio Laureles, reconocido como el barrio “más cool del mundo” por la prestigiosa revista Time Out en el año 2023.

Su nombre rinde homenaje a los más de 70 árboles patrimoniales que, desde hace más de 60 años, se erigen como guardianes de la zona, piezas fundamentales de su historia. Desde sus orígenes, según indica la guía oficial turística del distrito de la ciudad, Medellín.Travel, este terreno estaba cubierto de laureles, un árbol que con el tiempo se convirtió en el emblema del barrio.

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Sin embargo, no todos los árboles que adornan este barrio son laureles, ya que en el sector habitan otras especies, entre ellas carboneros, acacias amarillas, pisquines, tulipanes africanos, nísperos del Japón, guayacanes y muchas más.

Barrio Laureles en Medellín
Así son las calles del barrio Laureles en Medellín Foto: Créditos: Alcaldía de Medellín / API

Antes de consolidarse como barrio, según resalta la misma fuente, este rincón de Medellín ya estaba destinado a convertirse en un lugar imperdible. Su concepción partió de una visión creativa y fue diseñada por Pedro Nel Gómez, un artista y urbanista colombiano fundamental del siglo XX, reconocido por sus murales de profundo contenido social y por su innovadora manera de pensar la ciudad.

Según registros históricos, Pedro Nel diseñó el barrio Laureles inspirado en el modelo francés de la ciudad jardín. De esta idea nacieron sus calles amplias y circulares, llenas de espacios arborizados.

Al principio nació como la Ciudadela del Empleado, un proyecto de vivienda digna para la clase media que lo consolidó como uno de los mejores lugares para vivir en Medellín.

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Entre sus sitios de interés recomendados para conocer durante su visita, se destacan espacios como sus parques, centros universitarios, la Biblioteca Pública Piloto, el Estadio Atanasio Girardot, el epicentro deportivo y cultural más importante de Medellín y uno de los principales de Colombia.

También está el Teatro Laureles y templos icónicos como la Iglesia de La Consolata, Iglesia Santa Teresita e Iglesia San Joaquín.