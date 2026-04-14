En la mañana de este 14 de abril, el Consejo Gremial se pronunció tras varios días de bloqueos por parte de campesinos, que protestan en vías de los departamentos de Santander, Norte de Santander y Boyacá, tras inconformidades con el incremento desenfrenado del avalúo catastral de algunos predios rurales, que en consecuencia aumentó también el impuesto predial que pagan anualmente.

La agremiación expresó su preocupación por la situación, dado que como consecuencia de los bloqueos, ya hay hechos que trascienden al ámbito regional y que comprometen el funcionamiento de la economía, el abastecimiento y también la prestación de servicios esenciales.

Protesta en vías nacionales, por aumento en el impuesto predial. Foto: Fedetranscarga / Cortesía

“La cancelación de exportaciones, las restricciones en la movilidad de carga y pasajeros, la cancelación de reservas de servicios turísticos, la interrupción de cadenas de abastecimiento y la afectación en el sector agropecuario, así como las pérdidas económicas estimadas en cerca de 120.000 millones de pesos diarios, reflejan una alteración profunda en las condiciones básicas para la actividad productiva y el bienestar de la población”, indica el Consejo Gremial.

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Aseguran además que la persistencia de bloqueos, más allá de expresar una inconformidad legítima, también genera afectaciones desproporcionadas sobre la ciudadanía al aparato productivo y a la prestación de servicios esenciales. También plantea un riesgo de carácter sistémico que debilita la confianza, incrementa la incertidumbre y afecta las condiciones necesarias para el desarrollo económico del país.

Protestas crecen en el país por cobros que, en algunos casos, subieron hasta 500 % tras la actualización del catastro. Foto: Tomadas de las Redes Sociales

Finalmente, la entidad hizo un llamado urgente a las autoridades y a todos los actores involucrados, a garantizar una protesta pacífica, que respete el derecho de los que no hace parte de la misma y se restablezca inmediatamente el libre tránsito y circulación en los corredores viales.

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También pidieron a la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo para prevenir se continúen vulnerando los derechos de la población y el aparato productivo.

El paro campesino sigue activo mientras comunidades rurales exigen revisar avalúos y frenar el impacto en el predial. Foto: Cortesía a El País