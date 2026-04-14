Contraloría emite función de advertencia a MinHacienda sobre el manejo de la deuda pública

La deuda es una de las mayores preocupaciones de la Contraloría General, de cara a la recta final del Gobierno. Por ello, tomó la temperatura de las finanzas públicas y del estado de la situación fiscal en el país y lanzó varias advertencias.

El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, puso el dedo en la llaga del que ha sido visto como uno de los mayores problemas que tiene Colombia en la actualidad y que será el mayor desafío para el próximo gobierno: la situación fiscal.

En ese contexto, tras llevar a cabo un diagnóstico que evidencia las dificultades en las cuentas públicas, Rodríguez lanzó una función de advertencia al Ministerio de Hacienda para que explique lo sucedido con nuevos empréstitos adquiridos recientemente.

Con el panorama descrito, que no está para nada despejado, el funcionario recalcó que “el control fiscal no es un obstáculo, es una garantía”.

De esa manera, fue enumerando uno a uno los comportamientos que ha tenido la deuda, la ejecución, la inversión, la contratación e ingresos.

Carlos Hernán Rodríguez Becerra Contralor General de la República Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Panorama complejo

El contralor puso en el debate la reiterada tendencia la a sobreestimación del recaudo tributario, lo que a la larga, podría considerarse como el origen de las dificultades, pues si se gasta por encima del ingreso, la deuda siempre será la alternativa para financiar al Estado, lo que puede llegar a ser insostenible.

Así, Rodríguez explicó que el ingreso efectivo alcanzó $271,9 billones en 2025, mientras que la meta prevista era de $304,8 billones.

“Este desvío refleja debilidades en los supuestos macroeconómicos y en la programación fiscal. El Plan Financiero 2026 ajustó a la baja la meta de ingresos en $26,5 billones respecto al presupuesto aprobado: una corrección necesaria, pero tardía. Este patrón —planear con optimismo, ejecutar con restricción y ajustar tarde— debe romperse", manifestó Rodríguez en su discurso.

El gasto si se hace

A la Contraloría le resulta preocupante que el gasto si se haga con la debida celeridad, pues ese rubro alcanzó casi una ejecución total, de 99,1 %, mientras que la inversión no solo quedó rezagada en 2025, sino que va en la misma dirección en lo que lleva el 2026.

“Del gasto se comprometió casi la totalidad del presupuesto, pero la inversión se ejecutó apenas en un 64 %. El funcionamiento y el servicio de la deuda sí mostraron altos niveles de ejecución".

Y resulta que la inversión es lo que más directamente incide en el crecimiento económico.