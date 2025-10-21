Este es el fallo de 715 páginas en el que el Tribunal Superior absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez

En un documento de 715 páginas, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá absolvió este martes, 21 de octubre, de todos los cargos al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En el fallo de segunda instancia, el Tribunal declaró inocente al exmandatario de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, por lo que se tumbó la sentencia de 12 años de prisión que emitió el pasado 1.º de agosto la jueza 44 de conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia.

Tras resolver los recursos de apelación, la Sala determinó que las pruebas documentales, testimoniales y técnicas presentadas en la etapa de juicio eran insuficientes para concluir una responsabilidad penal del expresidente Uribe.

Álvaro Uribe, inocente: Tribunal Superior revoca fallo de la jueza y absuelve al expresidente de soborno en actuación penal y fraude procesal | Foto: SEMANA

“Revocar los numerales segundo, tercero, cuarto y quinto de la sentencia dictada el 1.º de agosto de 2025 por el Juzgado 44 Penal del Circuito de conocimiento de Bogotá para, en su lugar, absolver a Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal, ambos en concurso homogéneo y sucesivo, con circunstancias de mayor punibilidad”, señala el resuelve de la decisión.

El fallo está firmado por el magistrado ponente Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, Alexandra Ossa Sánchez y María Leonor Oviedo Pinto.

La magistrada Oviedo presentó un salvamento de voto, alejándose de la ponencia que absolvió al expresidente Uribe.

En su concepto, las pruebas practicadas en juicio son suficientes para inferir la responsabilidad del expresidente en el ofrecimiento de sobornos a un grupo de testigos para que cambiaran su declaración.

“Se concluye, se ha acreditado más allá de duda razonable que Álvaro Uribe Vélez, determinó dolosamente a Diego Javier Cadena Ramírez, en la ejecución de los delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal, en concurso homogéneo y sucesivo”, señala el salvamento de voto.

Compulsa de copias

En el análisis del caso, la Sala cuestionó el hecho de que se le hubiera dado validez y credibilidad a la declaración del exparamilitar Carlos Enrique Vélez, conocido con el alias de Víctor.

Esto pese a que en repetidas oportunidades reconoció haber mentido y cambiado su versión ante la Fiscalía General y la Corte Suprema de Justicia.

“Compulsar copias con destino a la Fiscalía General de la Nación para que investigue la posible comisión de delitos contra la administración de justicia en cabeza de Carlos Enrique Vélez Ramírez”, señala la decisión.

Es decir, no era un testigo creíble. Por esto se le reprochó a la jueza 44 de conocimiento de Bogotá no haber buscado métodos de contradicción o revisión a lo manifestado por el exparamilitar, quien fue uno de los testigos clave de la Fiscalía.

En contra de este fallo absolutorio, el senador Iván Cepeda y el abogado Miguel Ángel del Río Malo (representante de Deyanira Gómez) anunciaron que radicarán un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia.