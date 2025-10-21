Gustavo Bolívar reaccionó a la absolución del expresidente Álvaro Uribe: “De esta no escapa nadie”

Gustavo Bolívar reaccionó a la decisión este martes, 21 de octubre, del Tribunal Superior de Bogotá de absolver de todos los delitos al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

A través de su cuenta de X, donde ha hecho varios pronunciamientos del caso, el exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) fue claro al señalar que la “justicia ha fallado” y esto se tiene que respetar.

No obstante, remarcó que, a su juicio, hay varias contradicciones según lo que escuchó del fallo.

“Los fallos de la justicia se respetan, pero en este, se contradicen varias jurisprudencias de la Corte”, escribió.

En la última parte de la publicación, recordó que todavía queda camino y, muy a su modo, lanzó una advertencia.

“Quedan dos instancias: la Corte Suprema y la justicia divina… de esta no escapa nadie”, añadió.

Este pronunciamiento de Bolívar, que lo acompañó de un video, es muy contrario a lo que dijo el presidente Gustavo Petro, quien se mostró en desacuerdo y hasta lanzó una crítica, por lo que está siendo muy cuestionado por diferentes sectores políticos y sociales.