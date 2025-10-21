Judicial
Tribunal Superior absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez por la entrega de sobornos a Carlos Enrique Vélez, alias Víctor
La Sala cuestionó la credibilidad del exparamilitar, quien se reunió con el abogado Diego Cadena en la cárcel de Palmira.
Por considerar que su testimonio estuvo lleno de contradicciones, la Sala Penal del Tribunal Superior absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez por el supuesto ofrecimiento de sobornos al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor.
En la determinación judicial, se pidió investigar a alias Víctor por el delito de falso testimonio.
En desarrollo...