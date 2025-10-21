Suscribirse

Judicial

Tribunal Superior absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez por la entrega de sobornos a Carlos Enrique Vélez, alias Víctor

La Sala cuestionó la credibilidad del exparamilitar, quien se reunió con el abogado Diego Cadena en la cárcel de Palmira.

Redacción Semana
21 de octubre de 2025, 2:51 p. m.
Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, declaró este martes en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, fue uno de los principales testigos de la Fiscalía en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe | Foto: Captura de pantalla

Por considerar que su testimonio estuvo lleno de contradicciones, la Sala Penal del Tribunal Superior absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez por el supuesto ofrecimiento de sobornos al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor.

En la determinación judicial, se pidió investigar a alias Víctor por el delito de falso testimonio.

En desarrollo...

