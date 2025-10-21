Política

🔴 En vivo | Este martes es la lectura del fallo en segunda instancia del proceso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Expectativa en el país

El Tribunal Superior de Bogotá tendrá que definir si mantiene o no el fallo emitido por la jueza Sandra Heredia. El exmandatario fue condenado por fraude procesal y soborno en actuación penal.

21 de octubre de 2025, 11:34 a. m.