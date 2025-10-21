Política
🔴 En vivo | Este martes es la lectura del fallo en segunda instancia del proceso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Expectativa en el país
El Tribunal Superior de Bogotá tendrá que definir si mantiene o no el fallo emitido por la jueza Sandra Heredia. El exmandatario fue condenado por fraude procesal y soborno en actuación penal.
Sobre las ocho de la mañana de hoy 21 de octubre, el Tribunal Superior de Bogotá leerá el fallo en segunda instancia de la condena que fue impuesta sobre el expresidente Álvaro Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
Con ponencia del magistrado Manuel Antonio Merchán la Sala de Decisión Penal n.º 1 del Tribunal Superior de Bogotá dará a conocer su decisión tras estudiar los recursos de apelación presentados por la defensa del exmandatario y el delegado de la Procuraduría General, contra el fallo que lo sentenció a doce años de prisión por su responsabilidad en los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
En este caso, la defensa del exjefe de Estado, representada por los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana, pidió que se anulara el proceso penal por considerar que existían varias vulneraciones al debido proceso.