Suscribirse

Estados Unidos

Lo que hicieron los vecinos de este barrio de Los Ángeles ante el abandono municipal causó impacto

La iniciativa comunitaria reveló el descontento de un vecindario que asegura haber sido ignorado durante meses.

Darwin Schneider Correa Parra

Pasante de Mundo - Semana.

3 de septiembre de 2025, 6:34 p. m.
EE.UU.
Protesta en los suburbios | Foto: Getty Images

Los residentes de Boyle Heights, cerca del Parque Hollenbeck, decidieron esta semana asumir una tarea que debería corresponder a las autoridades: limpiar las calles y áreas públicas, cansados del abandono estatal y la falta de atención oportuna.

Lo hicieron armándose con escobas, bolsas de basura y agua, y convocando a al menos veinte vecinos, además de algunas personas en situación de calle que se acercaron para apoyar la iniciativa espontáneamente.

Araceli Cauich, quien habita en el vecindario desde hace siete años, expresó en medios locales su frustración: “La concejal Jurado y su equipo no parecen capacitados para gestionar servicios básicos como limpieza”, dijo, recordando que el distrito está descuidado desde hace meses, de hecho, el evento National Night Out celebrado el pasado cuatro de agosto dejó calles sucias incluso en las inmediaciones de la oficina de la concejal, aseguró ella.

EE.UU.
Vecinos alrededor del Parque Hollenbeck de Boyle Heights se unieron para limpiar el área | Foto: Raúl Claros

A raíz de este episodio, la comunidad decidió no esperar más y hacerse cargo. La alcaldesa Karen Bass ofreció su apoyo mediante el envío de botellas de agua, sin embargo, los vecinos aún esperan que la concejal Jurado cumpla con la promesa de enviar comida durante el operativo.

Esta acción comunitaria ha resonado con el espíritu histórico de Boyle Heights, barrio multicultural que enfrentó su propia lucha desde el siglo XIX, cuando fue derivada de poblaciones indígenas, y luego se consolidó como epicentro diverso de inmigrantes judíos, mexicanos, japoneses y afroamericanos, una comunidad solidaria que hoy vuelve a cobrar fuerza ante la indiferencia institucional.

Contexto: La nueva droga que está matando a los estadounidenses y que casi nadie conoce

El descontento de la comunidad no se limita únicamente al tema de la limpieza. A principios de junio, Boyle Heights fue epicentro de manifestaciones multitudinarias en rechazo a las redadas del ICE, en las que hubo despliegue militar, uso de gas lacrimógeno y enfrentamientos con la policía, hechos que conmocionaron a la ciudad entera y profundizaron la percepción de abandono y la represión.

En su momento, la alcaldesa Bass, proveniente de una trayectoria como organizadora comunitaria, condenó públicamente esas redadas y alertó sobre el impacto económico, el miedo en las familias y el riesgo para los negocios de Boyle Heights, que dependen en buena medida del aporte laboral inmigrante.

EE.UU.
Los vecinos no quieren que el Parque Hollenbeck y sus alrededores se convierta en otro Parque MacArthur. | Foto: Raúl Claros

Este reciente gesto de los vecinos, aunque simbólico, rescata esa tradición de resiliencia y solidaridad que define a Boyle Heights. “Invertir mi propio dinero en bolsas de basura no puede ser la única solución”, agregó Cauich, apelando a un compromiso más firme de las autoridades, especialmente de quienes fueron electas para responder a estas necesidades básicas.

Contexto: ¿Quién fue el ganador de la lotería Mega Millions el martes 02 de septiembre? Resultados, números ganadores y premio mayor

Los habitantes esperan que este acto sirva como una llamada de atención a los entes oficiales para propiciar acciones más estructurales en limpieza y servicios básicos en el municipio.

La imagen de una comunidad que se une, barre calle por calle, sin esperar más excusas ni demoras, despierta una participación cívica que surge de la urgencia y del descontento.

De esta forma, los vecinos de Boyle Heights envían un mensaje claro al gobierno: ya no esperan soluciones de otros, están dispuestos a actuar, pero exigen que la respuesta institucional no tarde más.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así puede conseguir un crédito de 7.500 dólares en Estados Unidos antes del 30 de septiembre, para adquirir un carro eléctrico

2. Video: 15 muertos al descarrilarse el emblemático funicular de Lisboa en Portugal: “nunca había ocurrido en nuestra ciudad”

3. Advertencia sin precedentes: Marco Rubio promete el fin de la impunidad para los cárteles en México

4. Cantante colombiano sufrió accidente cerebrovascular; su familia pidió ayuda para su tratamiento: “Agradecemos cada aporte”

5. Caso de Valeria Afanador | Revelan video de lo que habría hecho el colegio de la niña tras su desaparición y muerte

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ProtestaLos Ángeles Estados UnidosAbandonogobierno estadounidense

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.