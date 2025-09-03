Suscribirse

Estados Unidos

¿Quién fue el ganador de la lotería Mega Millions el martes 02 de septiembre? Resultados, números ganadores y premio mayor

Una nueva serie de números volvió a despertar ilusiones en quienes sueñan con cambiar su vida.

Darwin Schneider Correa Parra

Pasante de Mundo - Semana.

3 de septiembre de 2025, 3:10 p. m.
Mega millions
Mega millions | Foto: Mega millions

Este martes 2 de septiembre de 2025, el sorteo de la lotería Mega Millions dejó a miles de participantes pendientes de sus boletos, mientras se revelaron los números ganadores: 7, 17, 35, 40, 64, y la Mega Ball número 23.

El premio mayor alcanzaba los 302 millones de dólares, pero finalmente nadie logró acertar la combinación completa. Aunque no hubo boleto millonario esta vez, el sorteo generó múltiples ganadores en categorías menores y reavivó el entusiasmo por el próximo sorteo.

Quienes jugaron tuvieron la posibilidad de elegir entre recibir el monto total del premio como una anualidad distribuida en 30 pagos, cada uno con un incremento del 5 %, o tomar un pago único en efectivo cuyo valor oscilaba alrededor de los 136 millones de dólares. Esta flexibilidad es una característica habitual del Mega Millions y permite a los ganadores administrar mejor las ganancias según sus preferencias.

Además del premio mayor, el sistema Megaplier, incorporado al boleto sin costo adicional desde la reforma de abril de 2025, ofrece multiplicadores que pueden elevar los premios secundarios hasta diez veces su valor normal. Este elemento ha incrementado el atractivo del juego, multiplicando la emoción de premios en niveles menores.

Este año ya se han registrado varios ganadores con premios millonarios. Entre ellos, destaca un boleto premiado del 27 de junio, encontrado en Virginia, por un monto estimado superior a los 300 millones de dólares.

El Mega Millions sigue siendo uno de los juegos más populares en Estados Unidos: se juega en 45 estados, el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes de Estrados Unidos, con sorteos dos veces por semana, cada martes y viernes a las 11 p.m. ET desde Atlanta, Georgia.

Para quienes estén pendientes, el próximo sorteo está programado para el viernes 5 de septiembre y el botín ya ha escalado hasta los $336 millones de dólares. La dinámica de acumulación hace que, al no haber ganador, el premio crezca considerablemente, atrayendo a una audiencia aún más amplia en cada nueva edición.

Los boletos tienen un precio de $5 dólares, incluyendo el Megaplier y se pueden adquirir en tiendas autorizadas y en plataformas online de los estados participantes.

Las probabilidades de ganar el premio mayor siguen siendo extremadamente bajas, aproximadamente una entre 290 millones, aunque muchos jugadores siguen tentados por las posibilidades y la posibilidad de cambiar sus vidas con un solo boleto.

