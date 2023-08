Mega Millions ya tiene ganador. Un acertante en Florida se queda con el bote de 1.580 millones de dólares

| Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Medios locales de Estados Unidos habían advertido que, de ser acertado el pasado viernes, el premio a entregar sería el cuarto más alto en la historia de ese juego de azar,

Se alcanzaron a ilusionar

En el marco del sorteo del pasado martes, siete personas se alcanzaron a ilusionar con convertirse en millonarios en Estados Unidos, tras haber atinado la totalidad de las 5 balotas blancas; no obstante, la suerte no les acompañó en el sorteo de la balota roja, no consiguiendo así el anhelado premio que 1.100 millones de dólares que estaban en juego.