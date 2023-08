Mega Millions: la popular lotería de Estados Unidos llegó a un acumulado de 1.250 millones de dólares

Lo anterior, luego de que el sorteo realizado el pasado martes, 1 de agosto, terminara con el premio mayor desierto, pues los apostadores no lograron atinar a la combinación ganadora de las 5 balotas blancas y la mega balota, dando lugar a que el acumulado siga a la espera de un ganador para el próximo sorteo programado para el día viernes 4 de agosto de 2023.

Se alcanzaron a ilusionar

En el marco del sorteo del pasado martes, siete personas se alcanzaron a ilusionar con convertirse en millonarios en Estados Unidos, tras haber atinado la totalidad de las 5 balotas blancas; no obstante, la suerte no les acompañó en el sorteo de la balota roja, no consiguiendo así el anhelado premio que 1.100 millones de dólares que estaban en juego.