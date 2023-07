Cinco actitudes que disgustan a un oficial consular en la entrevista para solicitar la visa de los Estados Unidos

El objetivo de algunos colombianos en el segundo semestre de 2023 es viajar a los Estados Unidos, razón por la que están preparando los documentos necesarios para solicitar la visa americana. Sin embargo, más allá del papeleo para contar con este permiso, la preocupación de algunos radica en la cita con el oficial consular, en especial cuando no son muy buenos hablando y se dejan llevar por los nervios.

Tener visa de los Estados Unidos no garantiza la entrada a ese país: este es el motivo

Razón tienen algunos para estar nerviosos: de nada sirve contar con los documentos si por una u otra razón, el oficial consular no da el visto bueno. De ahí que algunos portales y cuentas en TikTok, por ejemplo, brinden una serie de recomendaciones para solicitar la visa y no fallar en el intento.

Lista de objetos prohibidos durante entrevista en la Embajada

“Todos los visitantes a la Embajada de Estados Unidos en Colombia deben seguir ciertos procedimientos de seguridad. Cualquier visitante que rechace ser revisado por el personal de seguridad de la Embajada de Estados Unidos, no podrá entrar a la embajada. Los aplicantes no podrán ingresar al edificio con algo distinto a los documentos necesarios para su aplicación de visa. Si usted deja artículos en su carro, por favor déjelos asegurados y no deje ningún artículo personal a la vista”, informa en una guía compartida en su página web.