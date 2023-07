Tener visa de los Estados Unidos no garantiza la entrada a ese país: este es el motivo

Visitar, vivir o laborar en los Estados Unidos, no deja de ser el sueño de millones de personas en el mundo. Para ello, hay quienes arriesgan sus vidas, ya sea vía marítima, en el desierto, entre otras maneras, para cumplir lo que llaman el ‘sueño americano’.

Sin embargo, también está el otro puñado de personas que adelantan todo el trámite legal ante la respectiva embajada en su país para sacar la preciada visa. No obstante, se debe tener en cuenta que el tener este documento, no significa que quien lo porta tenga la entrada asegurada a los Estados Unidos.

De hecho, en TikTok, una usuaria identificada como Milena Zambrano, quien describe en su perfil en dicha red social que ayuda con el trámite de visa para viajar o vivir en los Estados Unidos, explica los motivos del porqué el tener este documento no representa que el portador ya tenga el ingreso a esa nación.

or lo general, el tiempo máximo de estancia cuando se llega a Estados Unidos con visa de turista es de 180 días (6 meses). | Foto: Getty Images

“Es muy importante saber que luego de obtener una visa de Estados Unidos solamente te garantiza llegar al aeropuerto, hacer tu check in , subirte al avión y llegar a un puerto de entrada en Estados Unidos. Ahí en ese puerto de entrada debes estar preparado para responder preguntas que te va a hacer el oficial de Migración ”, indicó Zambrano en el video en TikTok.

Una vez la persona responde una serie de preguntas que le realiza el oficial de Migración, este terminará decidiendo si le permite o no el ingreso a los Estados Unidos.

“Todas esas preguntas son relacionadas con tu viaje. Y estas respuestas deben ser tan claras que puedan garantizar a este oficial consular que tú solamente vas a entrar a Estados Unidos por turismo. Así que, si tú vas preparado, no va a haber ningún problema. Pero si tal vez no vas muy bien preparado para responder estas preguntas, probablemente no te van a dejar entrar al país y es ahí donde deportan a las personas o les cancelan sus visas, o se las revocan”, agregó la usuaria de TikTok citada anteriormente”.