Vuélvase millonario sin ganar la lotería, ofrecen una exuberante suma de dinero al que encuentre este error en WhatsApp

Una recompensa millonaria está en juego para quien descubra una peligrosa vulnerabilidad en WhatsApp.

Redacción Tecnología
18 de agosto de 2025, 2:44 p. m.
Expertos en seguridad pueden volverse millonarios si descubren un fallo crítico en la aplicación.
WhatsApp es ahora el centro de un reto que ofrece una suma millonaria por revelar una vulnerabilidad. | Foto: Getty Images - Meta

El mundo digital se prepara para un reto de alto nivel que podría cambiar la vida de más de un especialista en ciberseguridad. Una iniciativa internacional ha lanzado una competencia en la que se ofrece hasta un millón de dólares a la persona capaz de detectar una vulnerabilidad crítica en WhatsApp, una aplicación con más de 3.000 millones de usuarios.

La propuesta no solo busca premiar el ingenio, sino también reforzar la seguridad de una de las plataformas de mensajería más utilizadas en el planeta.

El concurso que pone a prueba la seguridad

La convocatoria es organizada por la Zero Day Initiative (ZDI), reconocida por recompensar a investigadores que reportan errores de software de manera responsable y privada.

En esta edición, la compañía Meta, propietaria de WhatsApp, se suma como copatrocinadora y anunció la recompensa millonaria para quien consiga demostrar un fallo que permita la ejecución de código sin que el usuario tenga que pulsar ningún enlace ni realizar acción alguna.

WhatsApp se está preparando para implementar nuevas características que incluirán una opción de chat de voz con Meta AI y una función de memoria, ambas destinadas a enriquecer la experiencia del usuario.
Un error en WhatsApp podría significar una fortuna con un premio que supera el millón de dólares. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Este tipo de error es especialmente peligroso, ya que abre la puerta a la instalación de programas maliciosos que podrían poner en riesgo la privacidad de millones de personas. Los participantes deberán demostrar en directo la explotación de la vulnerabilidad, lo que convierte el reto en una tarea sumamente compleja.

Premios por categorías y participación

Más allá del premio mayor, el concurso contempla otras recompensas en función del nivel de dificultad y el impacto de los fallos detectados:

  • 500.000 dólares para quien encuentre un exploit de ejecución remota con un solo clic.
  • 150.000 dólares destinados a quienes logren demostrar una apropiación de cuenta sin necesidad de interacción.
  • 130.000 dólares para quienes localicen accesos remotos sin clic a funciones críticas como micrófono, cámara o archivos privados.
WhatsApp tiene una alternativa al envío tradicional que conserva la calidad del video.
Meta y ZDI lanzaron un reto que ofrece cifras millonarias a quien detecte fallas críticas en la app. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

El evento forma parte de la competencia internacional Pwn2Own, que se celebrará entre el 21 y el 24 de octubre de 2025. Para participar, es obligatorio revisar las condiciones y registrarse enviando un correo electrónico a pwn2own@trendmicro.com. Los organizadores aclararon que no se responderán solicitudes por redes sociales ni por otras vías de contacto.

En 2024 se estrenó la categoría WhatsApp, pero ningún participante se llevó el premio.

Durante esos días, la ZDI irá compartiendo los avances y resultados en tiempo real a través de su blog y su cuenta oficial de X, permitiendo a la comunidad tecnológica seguir de cerca cada hallazgo. De esta manera, se busca no solo premiar la innovación, sino también fortalecer la confianza de millones de usuarios en la seguridad de WhatsApp.

