Vuélvase millonario sin ganar la lotería, ofrecen una exuberante suma de dinero al que encuentre este error en WhatsApp

El mundo digital se prepara para un reto de alto nivel que podría cambiar la vida de más de un especialista en ciberseguridad. Una iniciativa internacional ha lanzado una competencia en la que se ofrece hasta un millón de dólares a la persona capaz de detectar una vulnerabilidad crítica en WhatsApp, una aplicación con más de 3.000 millones de usuarios.

La propuesta no solo busca premiar el ingenio, sino también reforzar la seguridad de una de las plataformas de mensajería más utilizadas en el planeta.

El concurso que pone a prueba la seguridad

La convocatoria es organizada por la Zero Day Initiative (ZDI), reconocida por recompensar a investigadores que reportan errores de software de manera responsable y privada.

En esta edición, la compañía Meta, propietaria de WhatsApp, se suma como copatrocinadora y anunció la recompensa millonaria para quien consiga demostrar un fallo que permita la ejecución de código sin que el usuario tenga que pulsar ningún enlace ni realizar acción alguna.

Un error en WhatsApp podría significar una fortuna con un premio que supera el millón de dólares. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Este tipo de error es especialmente peligroso, ya que abre la puerta a la instalación de programas maliciosos que podrían poner en riesgo la privacidad de millones de personas. Los participantes deberán demostrar en directo la explotación de la vulnerabilidad, lo que convierte el reto en una tarea sumamente compleja.

Premios por categorías y participación

Más allá del premio mayor, el concurso contempla otras recompensas en función del nivel de dificultad y el impacto de los fallos detectados:

500.000 dólares para quien encuentre un exploit de ejecución remota con un solo clic.

para quien encuentre un exploit de ejecución remota con un solo clic. 150.000 dólares destinados a quienes logren demostrar una apropiación de cuenta sin necesidad de interacción.

destinados a quienes logren demostrar una apropiación de cuenta sin necesidad de interacción. 130.000 dólares para quienes localicen accesos remotos sin clic a funciones críticas como micrófono, cámara o archivos privados.

Meta y ZDI lanzaron un reto que ofrece cifras millonarias a quien detecte fallas críticas en la app. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

El evento forma parte de la competencia internacional Pwn2Own, que se celebrará entre el 21 y el 24 de octubre de 2025. Para participar, es obligatorio revisar las condiciones y registrarse enviando un correo electrónico a pwn2own@trendmicro.com. Los organizadores aclararon que no se responderán solicitudes por redes sociales ni por otras vías de contacto.

En 2024 se estrenó la categoría WhatsApp, pero ningún participante se llevó el premio.