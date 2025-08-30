¿Inmigrantes indocumentados pueden cobrar un premio de lotería en Estados Unidos?: Esto dicen las reglas

Las loterías más populares de Estados Unidos: Powerball y Mega Millions, le ofrecen a los afortunados ganadores millones de dólares, una fortuna que puede cambiar la vida de cualquier persona. Sin embargo, este no es un beneficio que pueden gozar todos los inmigrantes indocumentados que residan en el país.

Para poder jugar alguno de estos sorteos de azar, la persona debe cumplir con ciertos requisitos establecidos de acuerdo con el estado en que se encuentre.

Entre esos, los jugadores deben adquirir el boleto de la lotería dentro de Estados Unidos, o en puntos oficializados ubicados en Puerto rico, el Distrito de Columbia o en las Islas Vírgenes.

Powerball juega en los 45 estados del país, donde existen normativas para los jugadores. | Foto: Getty Images

Para poder finalizar la compra, es indispensable presentar un documento de identificación legal y vigente, que puede ser el pasaporte de la nación de origen, para el caso de los extranjeros. Incluso, en algunos estados, se requiere de una identificación fiscal (ITIN o SSN), ya que los premios de las loterías están sujetos a impuestos.

Es decir, que los inmigrantes pueden cobrar el premio, en cuanto cumplan con los requisitos estatales.

Actualmente, la lotería Powerball es la que más ha entregado premios a los estadounidenses que acertaron a los números ganadores. En noviembre del 2022, se entregó un jackpot de 2,04 mil millones de dólares, que corresponde al mayor premio otorgado en el país.

Las personas deben presentar un documento de identificación legal y vigente. | Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

Así las cosas, Powerball se juega en los 45 estados del país norteamericano, y también en Puerto Rico, el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes. Este sorteo se juega todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 de la noche (hora del este). El costo del tiquete es de 2 dólares.

Por su parte, Mega Millions juega los martes y los viernes a la misma hora que el anterior, en la mayoría de los estados, con excepción de Alabama, Alaska, Hawái, Nevada y Utah. Para este juego, las personas pueden comprar un boleto de 5 dólares.

Los inmigrantes pueden solicitar el premio en cuanto cumplan con los requisitos estatales. | Foto: Getty Images / Ivan - balvan

De acuerdo con las reglas de los juegos de azar, en caso de que haya un ganador, este tiene la oportunidad de reclamar su premio en un periodo entre 180 y 365 días, con la opción de recibir el monto total o una serie de pagos anuales en 30 cuotas.