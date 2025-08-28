Suscribirse

Estados Unidos

Lotería Powerball del miércoles 27 de agosto: consulte los números ganadores y los premios del último sorteo de EE. UU.

Los jugadores prueban su suerte cada lunes, miércoles y sábados, en un sorteo que se juega a las 10:59 p. m.

Redacción Mundo
28 de agosto de 2025, 8:51 p. m.
Esta lotería entrega millones de dólares en premios.
Esta lotería entrega millones de dólares en premios. | Foto: Getty Images

El sorteo de Powerball, uno de los juegos de azar más populares en Estados Unidos, ya tiene resultados oficiales. En la jornada del miércoles 27 de agosto de 2025, los participantes esperaban quedarse con el multimillonario acumulado de 861 millones de dólares, con la opción en efectivo de 388,8 millones de dólares.

Se extrajeron las cinco bolas blancas y la característica bola roja, conocida como el Powerball, que define al gran ganador del acumulado. Los números ganadores de esta edición fueron: 9 - 12 - 22 - 41 - 61, mientras que el Powerball fue el número 25.

Además, se activó la opción PowerPlay con un multiplicador de 4, lo cual permite incrementar los premios menores para quienes hayan adquirido esta modalidad adicional.

Resultados del sorteo del miércoles 27 de agosto de 2025

Premio mayor de 861 millones de dólares.

  • Números principales (5 bolas blancas): 9 - 12 - 22 - 41 - 61
  • Número Powerball (bola roja): 25
  • Número Power Play: 4
YouTube video player

Los sorteos de Powerball se realizan tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p. m. hora del este de Estados Unidos, y su cobertura es nacional. Cada boleto tiene un costo base de dos dólares, aunque quienes deseen activar la opción Power Play deben pagar un dólar adicional. Esta modalidad no aplica para el premio mayor, pero sí multiplica los valores de los demás aciertos.

