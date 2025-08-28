El sorteo de Powerball, uno de los juegos de azar más populares en Estados Unidos, ya tiene resultados oficiales. En la jornada del miércoles 27 de agosto de 2025, los participantes esperaban quedarse con el multimillonario acumulado de 861 millones de dólares, con la opción en efectivo de 388,8 millones de dólares.

Se extrajeron las cinco bolas blancas y la característica bola roja, conocida como el Powerball, que define al gran ganador del acumulado. Los números ganadores de esta edición fueron: 9 - 12 - 22 - 41 - 61, mientras que el Powerball fue el número 25.

Además, se activó la opción PowerPlay con un multiplicador de 4, lo cual permite incrementar los premios menores para quienes hayan adquirido esta modalidad adicional.

Resultados del sorteo del miércoles 27 de agosto de 2025

Premio mayor de 861 millones de dólares.

Números principales (5 bolas blancas): 9 - 12 - 22 - 41 - 61

Número Powerball (bola roja): 25

Número Power Play: 4