¿Qué pasa si gano Powerball desde México?

Powerball, una de las loterías más jugosas de Estados Unidos, también es posible jugarla desde México con acceso al premio mayor y otras modalidades.

La ley del país estadounidense no estipula que para participar en el juego de azar sea necesario residir allá, y tampoco ser ciudadano de Estados Unidos.

Lo único a tener en cuenta es que se debe guardar el boleto y conservarlo en caso de resultar ganador.

Ahora bien, para reclamar y cobrar premios, el proceso estará regulado por leyes mexicanas, norteamericanas y convenios binacionales.

Estos consejos le ayudarán a aumentar las posibilidades de ganarse esta lotería. | Foto: Getty Images

Normalmente, la cantidad recibida será consignada en la cuenta que el usuario creó con anterioridad.

Para retirar el dinero obtenido, necesita una cuenta bancaria de México. Además, debe obtener el número de cable interbancario.

La plataforma online verifica que la cuenta esté a nombre del creador del perfil virtual, e incluso es posible que soliciten documentos adicionales para validar el domicilio.

Después, solicite al banco el permiso para retirar los fondos de la cuenta.

Si se trata de un premio mayor, se requiere la presencia de la persona en una oficina física de la lotería, por lo que debe averiguar si hay algún convenio para gestionar el viaje.

Regulación fiscal

Opportimes dice que la legislación estadounidense, indica que los no residentes tendrán una retención del 30% sobre el valor total del premio.

Además, México exigirá otro 12% de estos rubros. Básicamente, se está a merced de regulaciones tributarias de ambos países.

Antes de reclamar un premio gordo, asesórese sobre la manera más conveniente de reclamarlo.

Los sorteos de Powerball se realizan tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p. m. hora del este de Estados Unidos, y su cobertura es nacional.

Cada boleto tiene un costo base de 2 dólares, aunque quienes deseen activar la opción Power Play deben pagar un dólar adicional.

Esta modalidad no aplica para el premio mayor, pero sí multiplica los valores de los demás acierto.