La desgarradora historia detrás de esta foto, ganadora del premio World Press Photo 2026

La foto de una familia de migrantes ecuatorianos separada por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) ganó este jueves el primer premio del World Press Photo 2026.

La imagen, captada por la fotógrafa estadounidense Carol Guzy, de la agencia de noticias estadounidense ZUMA y del instituto iWitness para el Miami Herald, muestra el conmovedor momento en que Luis es detenido y separado de su esposa Cocha y de sus hijos, tras una vista ante un tribunal de inmigración en Nueva York (Estados Unidos) el 26 de agosto de 2025.

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Tomada en el interior de un edificio federal estadounidense al que, excepcionalmente, se permitió el acceso a los fotógrafos, la foto muestra los rostros llorosos y aterrorizados de sus dos hijas, mientras se aferran desesperadamente al suéter de su padre.

“En esta imagen, hijas angustiadas se aferran a su padre, Luis, mientras agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo detienen luego de una audiencia de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javits, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 26 de agosto de 2025. ‘Por favor, comprendan que venimos aquí en busca de una mejor oportunidad, no sólo para nosotros, sino también para nuestros hijos’, dijo Cocha, después de que detuvieran a su esposo, Luis. Luis, un migrante ecuatoriano que según su familia no tiene antecedentes penales, era el único sostén del hogar. Esta fotografía, tomada dentro de uno de los pocos edificios federales de EE. UU. a los que se permitió acceso a los fotógrafos, captura un momento desgarrador: una familia separada por el estado. Lo que Carol Guzy ha documentado no es un caso aislado, sino una política aplicada indiscriminadamente a personas que acuden a las audiencias de buena fe. Cocha y sus tres hijos (de siete, 13 y 15 años) quedaron inconsolables”, señaló World Press Photo al publicar en Instagram la imagen ganadora.

“Más allá de las batallas legales, las fotografías de Carol Guzy capturan el profundo trauma de las ‘separaciones interiores’. A diferencia de la vigilancia fronteriza de años anteriores, estos arrestos ocurren en el corazón de la ciudad, separando a las familias en espacios públicos, a menudo frente a niños pequeños. Esta imagen sirve como un registro importante de la realidad para muchas personas en los Estados Unidos, donde el miedo a la separación y la deportación prevalece en los lugares donde las familias inmigrantes alguna vez buscaron protección y justicia. En una democracia, la presencia de la cámara en ese pasillo no es incidental, es esencial.Esta imagen fue seleccionada de un trabajo más amplio de Guzy, ‘ICE Arrests at New York Court’, premiado en la categoría Historias de América del Norte y Central del Concurso 2026′, agregó.

“Este premio subraya la importancia crucial de esta historia a escala mundial. Somos testigos del sufrimiento de innumerables familias, pero también de su dignidad y su resiliencia ante la adversidad”, declaró la galardonada a través de un comunicado.

Desde hace 71 años, el concurso World Press Photo premia cada año “lo mejor del fotoperiodismo y la fotografía documental a escala mundial”, según la página web de la organización.

“El valor con el que (estas personas) aceptaron abrir sus vidas a nuestras cámaras nos ha permitido contar sus historias. Este premio les pertenece a ellos, y no a mí”, afirmó Guzy.

El jurado, que examinó minuciosamente 57.376 fotografías tomadas por 3.747 fotoperiodistas de 141 países, también dio a conocer las dos fotos finalistas.

La primera, “Crisis de la ayuda en Gaza”, de Saber Nuraldin para EPA Images, muestra a una multitud de palestinos subiéndose a un camión de ayuda que entra en la Franja de Gaza para conseguir harina, durante lo que el ejército israelí calificó de “suspensión táctica” de las operaciones de transporte de ayuda humanitaria.

La segunda, “Los juicios de las mujeres achi”, de Victor J. Blue, para The New York Times Magazine, es un retrato en blanco y negro de unas mujeres achi a la salida de un tribunal guatemalteco, tras haber ganado una batalla legal contra quienes las agredieron, y en muchos casos violaron, hace 42 años durante la guerra civil.

Con información de AFP y World Press Photo