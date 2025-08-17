Murió Terence Stamp, actor de ‘Superman’ y ‘Star Wars’; su familia hizo dura petición

El mundo del cine está de luto, pues este domingo, 17 de agosto, se confirmó la muerte de Terence Stamp: reconocido actor londinense que saltó a la fama en los años setenta y llegó a ser parte de importantes producciones como Star Wars y Superman, producción en la que fue catalogado como una de las estrellas más icónicas, tras interpretar a Zod, el villano de la historia.

Pese a que, por el momento, no se conocen las causas de su deceso, su familia habló con Reuters y quiso dar un parte de tranquilidad a sus fanáticos.

Terence Stamp, who played Zod in the ‘SUPERMAN’ films, has sadly passed away at the age of 87. pic.twitter.com/HhMIlGljrt — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 17, 2025

“Deja tras de sí una obra extraordinaria, tanto como actor como escritor, que seguirá emocionando e inspirando a la gente durante muchos años”, señalaron.

Además, hicieron una importante petición a los seguidores del artista, pues están pasando por un momento complicado y doloroso, por lo que esperan poder llevar a cabo todo el proceso de las exequias en tranquilidad y por fuera del ojo público.

“Pedimos privacidad en este momento tan triste”, manifestaron.

Miles de seguidores de su trabajo en la gran pantalla, se han tomado las redes sociales para despedirse del actor y dedicarle algunas palabras de agradecimiento, especialmente, por la repercusión que tuvo en el séptimo arte y el amor que le dio a su profesión.

“Descansa en paz, leyenda”; “No, el General Zod. Superman 2 es un clásico en mi familia”; “Le mando mucho cariño a su familia. Esa es una auténtica leyenda y un actor fantástico. Qué descanse en paz”; “Qué actor tan icónico. Me encantó su interpretación del General Zod en Superman. Descansa, estrella” y “Eso es triste, recuerdo cuando era niño. Mi familia lo conoció mientras hacía compras en Harrods en Londres. Mi padre lo conocía por otros roles, yo lo recuerdo como Canciller Valorium y Zod”, son algunas de las palabras que se leen en X.

Terence Stamp (22 July 1938 – 17 August 2025) pic.twitter.com/KwqToprycM — Jesica Johanna Taranto (@enjoyjessica) August 17, 2025

¿En qué producciones participó Terence Stamp?

Terence Stamp construyó una carrera que lo llevó a participar en producciones de gran impacto en Europa y en Hollywood. Su debut en Billy Budd en el año 1962 le otorgó prestigio inmediato, convirtiéndolo en una de las figuras jóvenes más prometedoras del cine.

A lo largo de los años, brilló en títulos como Far from the Madding Crowd y The Collector, donde mostró su capacidad para encarnar personajes complejos.