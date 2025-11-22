Encontrado bajo viejos periódicos: el cómic de Superman que acaba de convertirse en el más caro de la historia

Recientemente, se descubrió una historieta de Superman #1 que se convirtió en el cómic más caro jamás vendido, alcanzando un precio de nueve millones de dólares en la subasta Comic Books Signature Auction de Heritage Auctions el pasado 20 de noviembre de 2025.

Este ejemplar lo descubieron en el año 2024 bajo una pila de periódicos viejos dentro de una caja de cartón en una casa de California, por tres hermanos de nombre anónimo, mientras revisaban el ático de su madre que ya había fallecido.

El cómic histórico recibió una alta calificación y fue vendido por un precio altísimo. | Foto: Heritage Auctions

Este cómic vendido estaba impecable en un 100% y es el Superman N°1, la primera serie en solitario del personaje, el cual fue publicado en el año 1939.

De esta historia se dio a conocer que la madre habría comprado esta historieta cuando tenía nueve años y vivía en San Francisco, mencionaron sus hijos, los cuales pidieron que para esta historia se manejara el anonimato.

Por varios años, la madre de estos tres hermanos les decía que tenía “cómics raros en algún lugar”, pero esto se quedó ahí, pues nunca los encontraron.

Con el precio de 9 millones de dólares, este ejemplar superó a Action Comics #1 con procedencia de Kansas City, que se vendió por 6 millones de dólares en el mes de abril de 2024, y además, también destronó al legendario Superman #1 de la colección Mille High, que se vendió en el año 2022 × 5,3 millones de dólares.

Debido a que el cómic de 86 años fue encontrado bajo perfectas condiciones, se convirtió en el ejemplar mejor calificado por la certified Guaranty Company (CGC).

Este servicio de calificación de coleccionables, que califica y autentifica los objetos de colección como cómics, tarjetas y otros, le otorgó una calificación de CGC 9,0, que es la más alta que sea otorgado hasta este momento.

“Fue fascinante ver como este Superman #1 -el ejemplar con la calificación más alta jamás certificada por CGC- rompió el récord previo de cualquier cómic vendido en subasta”, dijo Matt Nelson, presidente de CGC.

Por otro lado, Lon Allen, vicepresidente de Heritage Auctions (casa de subastas) calificó la venta de este cómic como algo “histórico”.

“Superman n.°1 es un hito en la historia de la cultura popular, y este ejemplar no solo se encuentra en un estado impecable, sino que además tiene una historia digna de una película", dijo, citado por The Guardian.