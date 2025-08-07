Actor que interpretó a Superman se unirá al ICE, el servicio de inmigración encargado de redadas en EE. UU.

En medio de la oleada de deportaciones en Estados Unidos, donde la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se dedica a expulsar a inmigrantes ilegales del país norteamericano, se conoció que un reconocido actor planea unirse a las filas de la agencia federal.

Dean Cain, conocido por su papel en Superman durante la serie de televisión de los años 90, aseguró que tiene intenciones de unirse a la agencia, quien está bajo jurisdicción del Departamento de Seguridad Nacional.

El actor que hizo parte del elenco de “Lois & Clark: The New Adventures of Superman”, reveló en una entrevista con Fox News, que decidió unirse a la agencia después de compartir uno de los videos de reclutamiento de ICE en las redes sociales un día antes.

JOIN ICE!!

We need your help to protect 🇺🇸 pic.twitter.com/cXcUaDcDhY — Dean Cain (@RealDeanCain) August 5, 2025

La agencia federal de aplicación de la ley ha incrementado agresivamente las redadas de inmigración desde el regreso de Trump a la Casa Blanca y recientemente recibió $75 mil millones en fondos adicionales, que incluye miles de millones para contratar 10,000 agentes de ICE adicionales para 2029.

“De hecho, soy ayudante del sheriff juramentado y oficial de policía de reserva. No formaba parte de ICE, pero en cuanto lo dije y ustedes pusieron un pequeño anuncio en su programa, se volvió loco”, le dijo Cain a Watters en su programa de Fox News, “así que ya he hablado con algunos funcionarios de ICE y juraré como agente de ICE lo antes posible”.

“Este país se construyó gracias a patriotas que dieron un paso al frente, fueran populares o no, y que hicieron lo correcto. Creo firmemente que esto es lo correcto”, dijo cuando se le preguntó por qué quería unirse al equipo del ICE.

Lois y Clark Año: Serie TV - Lois y Clark: Las nuevas aventuras de Superman Año: 1993 - [Serie de TV 1993-1997] usa Dean Cain Creado por Joe Shuster Jerry Siegel (Foto de Archives du 7eme Art / Photo12 vía AFP) | Foto: Photo12 via AFP

“Tenemos un sistema migratorio quebrado. El Congreso necesita arreglarlo, pero mientras tanto, el presidente Trump basó su campaña en esto. Está cumpliendo. Esto es lo que la gente votó. Es lo que yo voté y él lo va a lograr, y yo haré mi parte para asegurarme de que suceda”, agregó el actor norteamericano.

A través de su emblemático papel como Superman en la serie donde compartió pantalla con Teri Hatcher como Lois Lane durante los años noventa, Cain expresó su deseo de que más personas respalden su iniciativa. “Me estoy sumando”, afirmó.

“Ojalá muchos otros exoficiales, exagentes de ICE, se sumen y alcancemos esos objetivos de reclutamiento de inmediato, y ayudemos a proteger este país”, aseguró el actor.

Según informa el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), desde la reelección de Trump se han intensificado de forma alarmante las operaciones migratorias en diversas regiones de Estados Unidos. Actualmente, el organismo se ha fijado como objetivo llevar a cabo al menos “3000 arrestos diarios”.

Dean Cain en la CPAC-DC en el Gaylord National Resort en Oxon Hill, Maryland, el jueves 20 de 2025. (Foto de Dominic Gwinn / Middle East Images vía AFP) | Foto: Middle East Images via AFP

Estas intervenciones no solo afectan a personas sin documentación, sino también a residentes con estatus migratorio protegido e incluso a ciudadanos estadounidenses.