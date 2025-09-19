Histórico: Línea A del Metro de Los Ángeles se expande hasta Pomona North y se convierte en la más larga del mundo

El Metro de Los Ángeles inauguró este viernes 19 de septiembre de 2025 a mediodía la extensión de la Línea A que conectará Azusa con Pomona North, abriendo cuatro nuevas estaciones en las ciudades de Glendora, San Dimas, La Verne/Fairplex y Pomona.

Esta sección de 9.1 millas, unos 14,6 kilómetros representa el tramo más reciente de la iniciativa Foothill Gold Line Extension, y marca una expansión muy esperada para los residentes del Valle de San Gabriel.

Con la apertura, la Línea A se convierte en la línea de tren ligero más larga del mundo, con casi 58 millas recorridas de punta a punta al unir Long Beach hasta Pomona North. Antes de este tramo ya tenía cerca de 48,5 millas, y se estiman unos 64 minutos para recorrer todo el trayecto desde Pomona North hasta el centro de Los Ángeles si se viaja sin interrupciones.

Pasajeros en un tren de la línea azul del Metro en Los Ángeles, California, EE. UU. | Foto: Bloomberg via Getty Images

El proyecto costó aproximadamente $1.500 millones de dólares y requirió importantes trabajos de ingeniería: reubicación de vías de carga, construcción de puentes, vías nuevas, cruces, estaciones modernas con estacionamiento, cargadores para autos eléctricos y espacios para bicicletas.

Una parte significativa de la obra fue realizada por la Autoridad de Construcción de la Línea Dorada de Foothill, entidad responsable de supervisar la extensión.

Para celebrar, Metro ofrecerá viajes gratuitos en trenes, autobuses, bicicletas compartidas y servicio Metro Micro desde las 4:00 a.m. del viernes 19 hasta las 3:00 a.m. del lunes 22 de septiembre, usando códigos especiales como 091925 para bicicletas y ALINEEXT para Micro.

Durante la apertura hubo actividades en las estaciones nuevas: música en vivo, DJs y food trucks disponible entre las 11:30 a.m. y las 3:00 p.m., con especial atención en Pomona North, donde se programaron siete bandas.

Viajeros esperan un tren del Metro en Los Ángeles, California, EE. UU. | Foto: Bloomberg via Getty Images

Además de aliviar la congestión de las autopistas 10 y 210, esta extensión facilitará un enlace clave con la línea San Bernardino de Metrolink en la estación Pomona, lo cual permitirá a los pasajeros moverse con mayor fluidez entre el Valle de San Gabriel y el Inland Empire.

Estudiantes de instituciones como Cal Poly Pomona, University of La Verne, Mt. San Antonio College, Pasadena City College y otros ya podrán beneficiarse significativamente, al reducir tiempos y costos de transporte.