Margot Robbie y Jacob Elordi hicieron impensable confesión tras rodaje de ‘Cumbres Borrascosas’: “Obsesión mutua”

El 2026 se convirtió en escenario de esperados estrenos en la pantalla grande, cautivando a miles de personas en el mundo con temáticas de todo tipo. Distintas producciones aterrizarán a lo largo de este año, permitiendo disfrutar de propuestas innovadoras, secuelas y adaptaciones de diversos textos famosos.

En medio de la época cinematográfica, donde se premiarán los talentos del último año, la fiebre por estos títulos aumenta y despierta un interés particular en los amantes de este arte.

Este fue el caso de Cumbres Borrascosas, una de las cintas más comentadas de este último tiempo, y que estuvo a cargo de Emerald Fennell, quien la escribió, dirigió y produjo.

La directora se encargó de adaptar la novela homónima de la escritora británica Emily Brontë, quien la publicó en 1847 por primera vez y con la que marcó huella en la literatura inglesa. Su trabajo ha despertado curiosidad en millones de fanáticos, quienes quieren ver cómo se encarnó este particular relato con todos los elementos modernos.

Emerald Fennell logró construir toda la esencia de la historia con un gran equipo, eligiendo como protagonistas a Margot Robbie y Jacob Elordi, quienes le dieron vida a Catherine Earnshaw y Heathcliff, respectivamente.

Margot Robbie y Jacob Elordi soltaron inesperada confesión

No obstante, en medio de la rueda de prensa y la gira de medios para promocionar la película, ambos actores han llamado la atención de los curiosos con distintos detalles de sus interacciones.

En algunas entrevistas, Margot Robbie ha hablado de sus cambios internos con cada uno de los proyectos que realiza, afirmando ser codependiente de sus compañeros de trabajo. Esta no fue la excepción, ya que con Jacob Elordi habría generado una cercanía impensada.

“Soy muy codependiente con la gente con la que trabajo y los quiero muchísimo. Siempre soy esa persona que se siente triste cuando un trabajo termina porque no quiere que acabe nunca. Creo que también desarrollé eso rápidamente con Jacob”, comentó, mencionando que se sentía “nerviosa” si no estaba cerca de él.

De igual manera, el actor de Euphoria no se quedó atrás y aseguró que tenían una “obsesión mutua”, viéndolo como algo positivo para grabar. No obstante, indicó que le gustaba aprender de ella en el set, viendo cada gesto que realizaba.

“Si tienes la oportunidad de compartir un set con Margot Robbie, te aseguras de estar a cinco o diez metros en todo momento”, apuntó.

¿De qué se trata ‘Cumbres Borrascosas’?

La trama se centra en una inesperada, pasional y caótica relación de amor entre los dos protagonistas, quienes viven una serie de situaciones en torno al vínculo que crean. El contexto se sitúa en los páramos de Yorkshire, al noreste de Inglaterra, despertando una ola de pensamientos y decisiones en ambos personajes.

¿Cuándo se estrena en Colombia?

La película llegará a las salas de cine de todo el país el 12 de febrero.