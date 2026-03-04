Televisión

Llega a Netflix este 26 de marzo de 2026 el suspenso y la paranoia con ‘Algo terrible está a punto de suceder’

La plataforma se prepara para presentar un nuevo proyecto, cargado de terror psicológico.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

4 de marzo de 2026, 1:48 p. m.
Algo terrible está por suceder, nueva serie de Netflix
Algo terrible está por suceder, nueva serie de Netflix

Netflix sumó a su catálogo una de las apuestas más intrigantes del año con el estreno de Algo terrible está a punto de suceder, una producción que confirma el interés de la plataforma por las historias oscuras, cargadas de tensión psicológica y misterio. Detrás del proyecto están los hermanos Matt Duffer y Ross Duffer, creadores que ya dejaron huella en la cultura pop con Stranger Things.

La serie propone una narrativa que se aleja del terror explícito para construir una atmósfera de amenaza constante. Desde sus primeros minutos, el relato siembra la sensación de que algo está por romper el equilibrio de los personajes, aun cuando no queda del todo claro qué es ni cuándo ocurrirá. Ese suspenso progresivo se convierte en el principal motor de la historia, obligando al espectador a mantenerse atento a cada detalle.

Ambientada en una comunidad aparentemente tranquila, la trama gira en torno a una serie de sucesos que comienzan a alterar la rutina diaria de una mujer. Pequeños gestos, silencios incómodos y situaciones ambiguas funcionan como pistas de un conflicto mayor que se va gestando lentamente.

La producción apuesta por el desarrollo emocional de sus protagonistas, mostrando cómo el miedo, la paranoia y la desconfianza se infiltran en sus relaciones personales.

Uno de los mayores aciertos de Algo terrible está a punto de suceder es su tono narrativo, pues la producción no se apresura en revelar sus cartas, sino que construye la tensión con paciencia, apoyándose en una puesta en escena sobria, una fotografía cuidada y un diseño sonoro que refuerza la sensación de inquietud.

Los personajes no son héroes ni villanos evidentes, sino personas comunes enfrentadas a una amenaza que no comprenden por completo, lo que potencia el impacto emocional del relato.

El elenco cuenta con Camila Morrone, Adam DiMarco, Jennifer Jason Leigh, Ted Levine, Zlatko Burić, entre otros, quienes logran captar con su trabajo.

Con este estreno, Netflix reafirma su interés por las producciones que generan conversación y mantienen al público en vilo, pues este thriller psicológico se une a la sólida tendencia de la plataforma.

Algo terrible está a punto de suceder se perfila como una de esas series que no necesitan grandes giros inmediatos para atrapar, sino que confían en el suspenso, la atmósfera y la incomodidad constante para dejar huella entre los amantes del thriller y el misterio.

