Estas son las tensiones de la puja por Warner entre Netflix y Paramount. Un negocio de película que reacomoda el mercado

Cuando el mundo de los negocios empezaba a desacelerarse por la llegada de las festividades de fin de año, Netflix sacudió el mercado. No se había cumplido la primera semana de diciembre y la popular plataforma de streaming anunció un acuerdo para la compra de Warner Bros. Discovery por 82.700 millones de dólares.

Sin embargo, apenas tres días después de conocerse la noticia, hubo un nuevo protagonista: Paramount puso sobre la mesa 108.400 millones por la totalidad de Warner. Esta apenas ha sido la primera escena de una de las movidas de negocios más importantes del sector, similar a la operación que hace unos años lideró Disney, al quedarse con 21st Century Fox, Marvel, Pixar y LucasFilm.

Si Netflix se queda con Warner, se juntarán títulos como Harry Potter, Game of Thrones y el Universo de DC, que están en HBO, junto con otros como Stranger Things, Merlina o El juego del calamar.

De suceder lo contrario, es decir que sea Paramount la que incluya a Warner en su portafolio, se combinarían marcas como CBS News y CNN, que no están en el acuerdo con Netflix. “Lo que estamos haciendo creará otro comprador de escala, saludable, para la comunidad creativa y el talento. Pondrá 30 películas al año exclusivamente en cines”, señaló David Ellison, CEO de Paramount.

Paramount busca quedarse con Warner en una oferta que reconfiguraría el mercado del entretenimiento y fortalecería su presencia en el streaming global. | Foto: getty images

Según información en medios, Warner se tomaría diez días hábiles para estudiar las ofertas. Si elige a Paramount, tendrá que pagarle a Netflix una indemnización de 2.800 millones de dólares.

De otro lado, en paralelo a las consolidaciones de esta industria, han venido creciendo otras compañías, inclusive más grandes que los estudios de Hollywood, como son Amazon o Apple, cuyas movidas aún están por verse y seguramente formarán parte de un nuevo capítulo.

El interés por Warner tiene distintos niveles de tensión: desde la injerencia política y los potenciales negocios hasta el impacto en los distribuidores de películas, en las firmas de telecomunicaciones y la expectativa en materia de competencia.

Según CNN, el presidente Donald Trump ya se “involucró” en la batalla por el control de Warner, matriz precisamente de CNN. De acuerdo con el medio, Trump lanzó una dura crítica contra la cobertura informativa de la cadena, al señalar que “es clave que se venda CNN”.

Diego Molano, presidente de ETB, advierte que la industria de telecomunicaciones enfrenta un momento crítico ante el crecimiento del tráfico digital. | Foto: guillermo torres-semana

Quien se quede con Warner tendrá lo que para muchos es una de las joyas de la corona: DC. Según Bloomberg, la idea es avanzar en una estrategia similar a la de Marvel, que ha recaudado más de 30.000 millones de dólares en taquilla con más de 30 películas de sus personajes; por eso, los títulos de DC generan oportunidades comerciales más allá de las salas de cine y el servicio de streaming. Pero ya se han empezado a izar algunas banderas rojas. Una de ellas es el futuro en la distribución de películas en cine y los periodos de sus exhibiciones entre las salas de cine y otras pantallas, espacio conocido como las “ventanas”.

Hasta antes de la pandemia, como explica Munir Falah, presidente de Cine Colombia, la ventana que usaban los estudios de Hollywood era de 90 días. Después de la pandemia, agrega el empresario, los estudios de Hollywood no tenían una política definida. “Pero los estudios se dieron cuenta de que el valor agregado de estrenar en cine (…) era enorme. Yo diría que la ventana se estabilizó entre 45 y 60 días, por ahora”, dice Falah.

Con esta movida, ¿qué puede pasar en las ventanas? Depende de quién se quede con Warner. Si es Netflix, asegura Falah, pueden darse tres escenarios. El primero, que Netflix decida mantener su política actual, en la que prácticamente no hay estreno en cine, y sale directo a la plataforma. “No creo que esa sea la más inteligente y la más atractiva económicamente para ellos, ya apoderándose de un estudio de Hollywood como Warner”. La segunda es que Netflix decida que algunas películas ameritan el estreno de cine y otras no. Y la tercera es que le den, a juicio de Falah, la importancia que merece una película en cine, en razón al valor agregado que produce, “ya ellos teniendo un control importante de la industria de producción de cine y de películas”.

Munir Falah, presidente de Cine Colombia, explica cómo las ventanas de exhibición cinematográfica podrían transformarse según quién adquiera Warner. | Foto: guillermo torres-semana

Recuerda que Netflix hace estrenos en cine muy limitados, específicamente para participar en los Premios Óscar.

Ahora, si es Paramount la que se queda con Warner, es posible que las ventanas de exhibición sigan abiertas. “Paramount ha hecho cine toda la vida”. Si mantiene esta política, podría segmentar las películas, dejando las más taquilleras en cine y las otras orientadas a la plataforma.

La otra fuente de tensión proviene del sector de telecomunicaciones (telcos). A nivel global avanza el debate sobre el fair share, la idea de que las grandes plataformas de contenido en línea deberían pagar por el uso intensivo que hacen de las redes.

Según un informe de Asomóvil, citando a la CRC, el 67% del tráfico de internet móvil lo producen solo tres compañías. Como explica Diego Molano, presidente de la ETB, el fair share se discute internacionalmente, pero ninguna economía ha obligado aún a pagar a los operadores de contenido. “La industria de telecomunicaciones atraviesa un momento difícil porque no tiene recursos para invertir en la actualización tecnológica”, asegura.

La controversia, según Felipe Serrano, radica en que las telcos sostienen que las plataformas usan altos volúmenes de datos y deberían cofinanciar las redes. Las plataformas señalan que los usuarios ya están pagando por la conectividad, por lo que pagos adicionales implicarían un doble cobro. “El crecimiento del negocio de las plataformas (…) seguramente avivará la controversia”, afirma Serrano. Para Molano, “la cancha de juego está desnivelada en contra de los operadores de telecomunicaciones”. Además, ven amenazado otro negocio clave: la televisión por suscripción, que en Colombia muestra una caída del 4,1 por ciento desde 2023.

La otra gran duda con estas consolidaciones es qué va a pasar con la protección a la competencia en el sector. Tim Wu, experto en competencia, dijo en The New York Times que la compra de Warner por cualquiera de los dos oferentes es ilegal, porque la ley en Estados Unidos prohíbe fusiones donde el efecto “pueda ser reducir sustancialmente la competencia o tender a crear un monopolio”. Serrano afirma que las normas no prohíben tener posición de dominio; lo prohibido es adquirirla vía integración o abusar de ella.