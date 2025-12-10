Empresas de comunicación en apuros por ofertas de compra a Warner Bros

La oferta de adquisición hostil de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance coloca a CNN y sus cadenas de cable hermanas nuevamente en lo que probablemente será un período prolongado de limbo gerencial.

Hubo cierto alivio en CNN con el anuncio del viernes pasado de que Netflix compraría los estudios y negocios de streaming de Warner, ya que la cadena de cable no formaría parte de ese acuerdo. Pero eso cambió rápidamente el lunes con la oferta anunciada por Paramount, que incluye los activos de cable que Netflix no quiere y, de ser exitosa, abre la posibilidad de una fusión entre CNN y CBS News.

CNN no ve con buenos ojos la compra por parte de Paramount. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

La incertidumbre gerencial se suma a lo que ya es un momento difícil en CNN, donde no había duda de quién estaba a cargo antes de que el audaz fundador Ted Turner vendiera su compañía en 1996. “Esa época bien podría ser los locos años 20 por lo lejos que parece”, dijo Ross Benes, analista senior de emarketer.com.

Las ofertas rivales entre Paramount y Netflix ahora “generan más incertidumbre y mayor ansiedad entre el personal actual de CNN y entre aquellos de nosotros que servimos durante muchos años como líderes de CNN bajo el mando de Ted”, dijo Tom Johnson, expresidente de CNN en la década de 1990.

La oferta de Paramount, que debe ser aprobada por accionistas y reguladores, podría ser vista con buenos ojos por el presidente Donald Trump, quien mantiene una estrecha relación con el presidente y director ejecutivo de Paramount Skydance, David Ellison, así como con su padre, el fundador de Oracle, Larry Ellison.

Sin embargo, Trump ya ha expresado su enojo con la compañía en redes sociales por el reportaje del domingo en “60 Minutes” sobre la exrepresentante estadounidense Marjorie Taylor Greene.

La productora podría hacerse con el negocio del año (Photo by VALERIE MACON / AFP) | Foto: AFP

Antes del anuncio del viernes, Warner Bros. Discovery había anunciado su intención de escindir sus cadenas de televisión por cable, como CNN, Discovery, HGTV, Food Network y TLC, para crear una empresa independiente. El auge del streaming ha convertido a las cadenas de cable en un negocio poco atractivo.

Los índices de audiencia de CNN han caído hasta el punto de convertirse en la tercera cadena de noticias por cable con mayor audiencia, detrás de Fox News Channel y MS NOW, anteriormente MSNBC . Su director ejecutivo, Mark Thompson, ha incursionado activamente en el mundo digital con un nuevo servicio de suscripción y afirmó que la gerencia de Discovery Global, la empresa derivada, ya aprobó un presupuesto para 2026 que invertirá en dicho plan.

“Sé que esta revisión estratégica ha sido un período de inevitable incertidumbre en CNN y, de hecho, en todo WBD”, declaró Thompson al personal en un memorando el viernes. “Por supuesto, no puedo prometerles que la atención mediática y el ruido en torno a la venta de nuestra empresa matriz se desvanecerán de la noche a la mañana. Pero sí creo que el camino hacia la transformación exitosa de esta gran empresa periodística sigue abierto”.

Desde que Paramount adquirió CBS News el verano pasado, la cadena ha tomado medidas para atraer a un público más conservador con el nombramiento de Bari Weiss, fundadora de Free Press, como editora jefe. Weiss moderará un debate en horario de máxima audiencia este fin de semana con Erika Kirk, viuda del activista conservador asesinado Charlie Kirk.

Durante una aparición en CNBC el lunes, Ellison respondió “sí” cuando se le preguntó si combinaría las operaciones de recopilación de noticias de CNN con CBS News. No está claro qué significa eso exactamente.

“Queremos construir un servicio de noticias a gran escala que se centre, fundamentalmente, en el negocio de la confianza, en el negocio de la verdad y que se dirija al 70% de los estadounidenses que están en el medio”, dijo Ellison.