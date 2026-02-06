Economía

Supersociedades multó a controlante de Independiente Santa Fe S.A. y otras marcas relacionadas con 65 millones de pesos

Las sanciones se informaron por medio de un acto administrativo.

Manuel Santiago Sánchez González

6 de febrero de 2026, 11:22 p. m.
Fachada Supersociedades
Fachada Supersociedades Foto: Supersociedades

En la tarde del 6 de febrero de 2026, la Superintendencia de Sociedades impuso una multa por valor de SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($65.000.000) al señor Diego Fernando Perdomo Rojas por no revelar oportunamente el control respecto del conglomerado conformado con Perlun S.A.S., Independiente Santa Fe S.A., La Tienda Roja S.A.S., Santa Fe de Bogotá S.A.S. y La Piel del León S.A.S.

Por medio del acto administrativo sancionatorio, la entidad reiteró que, conforme al régimen de matrices y subordinadas, las personas naturales que ejercen control sobre sociedades también están obligadas a declarar oportunamente la existencia de grupos empresariales y situaciones de control. Además, la entidad indicó que esta obligación no es sólo para las sociedades matrices, como sostuvo el investigado.

El Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, destacó que: “le corresponde a la Superintendencia de Sociedades velar por la adecuada inscripción en el registro mercantil de los grupos empresariales y las situaciones de control. Durante los últimos años se han adelantado importantes investigaciones en esta materia, cuyos resultados contribuyen significativamente a la generación de confianza en el mercado, de acuerdo con los principios del buen gobierno corporativo”.

La entidad destacó que los sancionados podrán interponer los mecanismos correspondientes en los tiempos y modos señalados por las leyes del país.

“La identificación de los verdaderos controlantes y de todas las entidades involucradas en los conglomerados puede resultar de gran importancia para los grupos de interés que interactúan con las empresas, especialmente en el ámbito de los clubes con deportistas profesionales. Esta revelación tiene impacto en aspectos tales como la responsabilidad subsidiaria de los controlantes, la consolidación de estados financieros, las operaciones entre vinculados, la protección de los accionistas minoritarios, el tratamiento de los conflictos de intereses, las votaciones en los acuerdos de reorganización y la aplicación del régimen de precios de transferencia”, puntualizó Escobar.

Finalmente, indicó Supersocidades que contra el acto administrativo sancionatorio procede el recurso de reposición ante la directora de Investigaciones de Protección al Consumidor y de apelación ante la superintendente delegada para la protección del consumidor.

Fachada Supersociedades

