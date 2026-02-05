Deportes

Primer pronunciamiento de Omar Pérez tras superar el infarto: reveló detalles de su salud

El argentino usó su cuenta de Instagram para referirse al respecto, y los hinchas de Santa Fe reaccionaron en mayoría.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

5 de febrero de 2026, 10:28 p. m.
Omar Pérez, exjugador argentino que superó un infarto.
Omar Pérez, exjugador argentino que superó un infarto. Foto: Getty Images

Llegó el primer pronunciamiento oficial de Omar Pérez luego de superar un infarto el pasado 4 de febrero. Fue a través de su cuenta personal de Instagram, este viernes, y desató comentarios por parte de todos los hinchas.

“De esta también vamos a salir. Con dolor, pero mejorando cada hora, gracias a todos los profesionales que me atendieron. Fue a tiempo y rápido, si no… Gracias por tantos mensajes”, escribió el hombre nacido en Santiago del Estero.

Omar Sebastián Pérez, el exfutbolista argentino que en Colombia jugó para Junior, Medellín, Patriotas, Real Cartagena e Independiente Santa Fe, ingresó a la Clínica Marly el pasado jueves 4 de febrero, luego de sentir un fuerte dolor en el pecho. Estaba sufriendo un infarto, por lo que tuvieron que hacerle un procedimiento para lograr la estabilización.

Así lo reveló la Academia OP10, fundada por Omar Pérez, en un comunicado oficial: “En el día de ayer, el señor Pérez acudió de urgencia a la Clínica Marly debido a un fuerte dolor en el pecho. Tras los estudios correspondientes, los médicos determinaron que se trataba de un infarto. Afortunadamente, la atención fue inmediata y se le realizó la colocación de un stent, procedimiento que permitió estabilizar su condición de manera oportuna”.

Deportes

La ninguneada top a Jhon Durán en Europa: impactante dato salió a la luz en medio de la firma en Rusia

Deportes

Interna del Minnesota United dio veredicto a la llegada de James Rodríguez: jugador habló claro

Deportes

Super Bowl 2026: el pacto de Macdonald que llevó a Seattle Seahawks a la gran final de la NFL

Deportes

Revelan qué pasó con el fichaje de James Rodríguez a Minnesota United: se conoció lo último

Deportes

ICE no será parte del Super Bowl LX: la jefa de seguridad de la NFL anunció las medidas durante la final de fútbol americano

Deportes

Santa Fe se pronuncia por el infarto que sufrió Omar Pérez: sentidas palabras

Deportes

Omar Pérez sufrió un infarto: comunicado oficial sobre la salud del ídolo de Santa Fe

Deportes

Omar Pérez dio la cara por accidente de tránsito generado con su carro: “está borracho”

Deportes

Eduardo Méndez ventila el lío de la mala relación con Ómar Pérez en Independiente Santa Fe

Deportes

Omar Pérez y Alfonso Cañón, ídolos de Santa Fe, recibieron esta importante condecoración en el Concejo de Bogotá

Lo que sigue para Pérez, hoy de 44 años, es una recuperación de varios días en el mismo centro de salud. Deberá permanecer bajo monitoreo para evaluar su evolución, a la espera de nuevos reportes médicos.

“De acuerdo con las recomendaciones médicas, permanecerá en observación durante los próximos cinco días en la misma institución, recibiendo el control y seguimiento necesarios. Nos complace informarles que, gracias a la rápida intervención y al tratamiento aplicado, su estado de salud es estable y con buen pronóstico”, añaden sobre Omar Pérez.

Comunicado oficial sobre la salud e Omar Pérez, ídolo de Santa Fe.
Comunicado oficial sobre la salud e Omar Pérez, ídolo de Santa Fe. Foto: Academia OP 10 Instagram @academiaopdiez

Los mensajes de apoyo no se han hecho esperar hacia el exjugador argentino, hoy empresario en Colombia. Además de los equipos del FPC, y de ser ídolo absoluto de Independiente Santa Fe, jugó para Boca Juniors y coincidió en la época dorada de Carlos Bianchi.

Santa Fe le envió sus mejores deseos a Omar Pérez

Infaltable era el mensaje de Independiente Santa Fe, que se movió rápido tan pronto como salió a la luz la hospitalización de Omar Pérez luego del infarto que sufrió. Por medio de sus canales oficiales, el Expreso Rojo le envió aliento a su ídolo.

Independiente Santa Fe le desea una pronta recuperación a nuestro exjugador Omar Pérez y lamenta la situación de salud vivida el día de ayer (4 de febrero). Esperamos que continúe evolucionando satisfactoriamente”, escribieron los cardenales.

Más de Deportes

Omar Pérez, exjugador argentino que superó un infarto.

Primer pronunciamiento de Omar Pérez tras superar el infarto: reveló detalles de su salud

ISTANBUL, TURKIYE - DECEMBER 1: Jhon Duran of Fenerbahce celebrates after scoring a goal during the Turkish Super Lig week 14 football match between Fenerbahce and Galatasaray at Chobani Stadium in Istanbul, Turkiye on December 1, 2025. (Photo by Serhat Cagdas/Anadolu via Getty Images)

La ninguneada top a Jhon Durán en Europa: impactante dato salió a la luz en medio de la firma en Rusia

La reacción por parte de un colombiano, que juega en Minnesota, a la casi segura llegada de James Rodríguez.

Interna del Minnesota United dio veredicto a la llegada de James Rodríguez: jugador habló claro

x

Super Bowl 2026: el pacto de Macdonald que llevó a Seattle Seahawks a la gran final de la NFL

MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 13: James Rodríguez #10 of Colombia reacts during field regonition ahead of their final match against Argentina as part of CONMEBOL Copa America USA 2024 at Hard Rock Stadium on July 13, 2024 in Miami Gardens, Florida. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Revelan qué pasó con el fichaje de James Rodríguez a Minnesota United: se conoció lo último

ICE - Super Bowl LX 2026

ICE no será parte del Super Bowl LX: la jefa de seguridad de la NFL anunció las medidas durante la final de fútbol americano

Omar Sebastián Pérez con la camiseta de Independiente Santa Fe en 2015.

Santa Fe se pronuncia por el infarto que sufrió Omar Pérez: sentidas palabras

Omar Pérez, ídolo de Independiente Santa Fe

Omar Pérez sufrió un infarto: comunicado oficial sobre la salud del ídolo de Santa Fe

VALLADOLID, SPAIN - SEPTEMBER 11: Egan Bernal of Colombia and Team INEOS Grenadiers crosses the finish line during the La Vuelta - 80th Tour of Spain 2025, Stage 18 a 12.2km individual time trial stage from Valladolid to Valladolid / Stage shortened for safety reasons / #UCIWT / on September 11, 2025 in Valladolid, Spain. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)

Egan Bernal perdió y le quitaron el trono: definido el nuevo campeón nacional contrarreloj

Nómina de Bayern Múnich para este 2026.

Bayern Múnich renueva el ataque que integra Luis Díaz: firma de lujo y oficial hasta 2028

Noticias Destacadas