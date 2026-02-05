Primer pronunciamiento de Omar Pérez tras superar el infarto: reveló detalles de su salud

Llegó el primer pronunciamiento oficial de Omar Pérez luego de superar un infarto el pasado 4 de febrero. Fue a través de su cuenta personal de Instagram, este viernes, y desató comentarios por parte de todos los hinchas.

“De esta también vamos a salir. Con dolor, pero mejorando cada hora, gracias a todos los profesionales que me atendieron. Fue a tiempo y rápido, si no… Gracias por tantos mensajes”, escribió el hombre nacido en Santiago del Estero.

Omar Sebastián Pérez, el exfutbolista argentino que en Colombia jugó para Junior, Medellín, Patriotas, Real Cartagena e Independiente Santa Fe, ingresó a la Clínica Marly el pasado jueves 4 de febrero, luego de sentir un fuerte dolor en el pecho. Estaba sufriendo un infarto, por lo que tuvieron que hacerle un procedimiento para lograr la estabilización.

Así lo reveló la Academia OP10, fundada por Omar Pérez, en un comunicado oficial: “En el día de ayer, el señor Pérez acudió de urgencia a la Clínica Marly debido a un fuerte dolor en el pecho. Tras los estudios correspondientes, los médicos determinaron que se trataba de un infarto. Afortunadamente, la atención fue inmediata y se le realizó la colocación de un stent, procedimiento que permitió estabilizar su condición de manera oportuna”.

Lo que sigue para Pérez, hoy de 44 años, es una recuperación de varios días en el mismo centro de salud. Deberá permanecer bajo monitoreo para evaluar su evolución, a la espera de nuevos reportes médicos.

“De acuerdo con las recomendaciones médicas, permanecerá en observación durante los próximos cinco días en la misma institución, recibiendo el control y seguimiento necesarios. Nos complace informarles que, gracias a la rápida intervención y al tratamiento aplicado, su estado de salud es estable y con buen pronóstico”, añaden sobre Omar Pérez.

Comunicado oficial sobre la salud e Omar Pérez, ídolo de Santa Fe. Foto: Academia OP 10 Instagram @academiaopdiez

Los mensajes de apoyo no se han hecho esperar hacia el exjugador argentino, hoy empresario en Colombia. Además de los equipos del FPC, y de ser ídolo absoluto de Independiente Santa Fe, jugó para Boca Juniors y coincidió en la época dorada de Carlos Bianchi.

Santa Fe le envió sus mejores deseos a Omar Pérez

Infaltable era el mensaje de Independiente Santa Fe, que se movió rápido tan pronto como salió a la luz la hospitalización de Omar Pérez luego del infarto que sufrió. Por medio de sus canales oficiales, el Expreso Rojo le envió aliento a su ídolo.

“Independiente Santa Fe le desea una pronta recuperación a nuestro exjugador Omar Pérez y lamenta la situación de salud vivida el día de ayer (4 de febrero). Esperamos que continúe evolucionando satisfactoriamente”, escribieron los cardenales.