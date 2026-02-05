Deportes

Omar Pérez sufrió un infarto y Hugo Rodallega se pronunció: Sentidas palabras para el ídolo de Santa Fe

Hugo Rodallega se pronunció en las redes sociales y le dejó unas sentidas palabras a Omar Pérez tras el infarto.

William Horacio Perilla Gamboa

5 de febrero de 2026, 11:25 p. m.
Omar Pérez y Hugo Rodallega.
Omar Pérez y Hugo Rodallega. Foto: Fotos: Colprensa

Noticia de última hora que activó las alarmas en la hinchada de Santa Fe. Se conoció que Omar Pérez sufrió un infarto y tuvo que ser remitido de urgencia a la Clínica Marly en la localidad de Chapinero, en Bogotá. Muchos fanáticos se han pronunciado en las redes sociales y el mismo club también emitió un comunicado de prensa.

Asimismo, Hugo Rodallega no duró mucho en pronunciarse y dejó unas palabras en redes sociales dedicadas al ídolo de Santa Fe. En una historia de Instagram, dos palabras bastaron para que ‘Hugol’ le enviara fuerza a Omar Pérez, quien permanece hospitalizado en el establecimiento médico y de a poco se va recuperando tras el ataque.

“Pronta recuperación”, dice la historia de Instagram de Rodallega con el comunicado de prensa de Santa Fe. Un mensaje de fuerza que también muestra la identidad de Hugo con el ‘León’ y sus ídolos. Se espera que en próximos días el exjugador argentino pueda dar de alta y volver a la normalidad con cuidados respectivos.

Pantallazo Instagram: rodallega20
Pantallazo Instagram: rodallega20 Foto: Pantallazo Instagram: rodallega20

“Independiente Santa Fe le desea una pronta recuperación a nuestro exjugador Omar Pérez y lamenta la situación de salud vivida el día de ayer (4 de febrero). Esperamos continúe evolucionando satisfactoriamente”, escribió la institución cardenal en sus canales oficiales.

