Omar Pérez sufrió un infarto y Hugo Rodallega se pronunció: Sentidas palabras para el ídolo de Santa Fe

Noticia de última hora que activó las alarmas en la hinchada de Santa Fe. Se conoció que Omar Pérez sufrió un infarto y tuvo que ser remitido de urgencia a la Clínica Marly en la localidad de Chapinero, en Bogotá. Muchos fanáticos se han pronunciado en las redes sociales y el mismo club también emitió un comunicado de prensa.

Asimismo, Hugo Rodallega no duró mucho en pronunciarse y dejó unas palabras en redes sociales dedicadas al ídolo de Santa Fe. En una historia de Instagram, dos palabras bastaron para que ‘Hugol’ le enviara fuerza a Omar Pérez, quien permanece hospitalizado en el establecimiento médico y de a poco se va recuperando tras el ataque.

“Pronta recuperación”, dice la historia de Instagram de Rodallega con el comunicado de prensa de Santa Fe. Un mensaje de fuerza que también muestra la identidad de Hugo con el ‘León’ y sus ídolos. Se espera que en próximos días el exjugador argentino pueda dar de alta y volver a la normalidad con cuidados respectivos.

Pantallazo Instagram: rodallega20 Foto: Pantallazo Instagram: rodallega20

“Independiente Santa Fe le desea una pronta recuperación a nuestro exjugador Omar Pérez y lamenta la situación de salud vivida el día de ayer (4 de febrero). Esperamos continúe evolucionando satisfactoriamente”, escribió la institución cardenal en sus canales oficiales.

Mensaje de Omar Pérez a la hinchada

Cabe recordar que Omar Sebastián Pérez también jugó para Junior, Medellín, Patriotas y Real Cartagena. Con Independiente Santa Fe ganó la Copa Sudamericana 2015. Ingresó a la Clínica Marly el pasado jueves 4 de febrero, y desde ese momento realiza maniobras médicas para que se pueda estabilizar.

Omar Sebastián Pérez con la camiseta de Independiente Santa Fe en 2015. Foto: Colprensa - Mauricio Alvarado

“De esta también vamos a salir. Con dolor, pero mejorando cada hora, gracias a todos los profesionales que me atendieron. Fue a tiempo y rápido, si no… Gracias por tantos mensajes", escribió el hombre nacido en Santiago del Estero.

Lo que sigue para Pérez, hoy de 44 años, es una recuperación de varios días en el mismo centro de salud. Deberá permanecer bajo monitoreo para evaluar su evolución, a la espera de nuevos reportes médicos. Rodallega y la hinchada siguen mandando toda la fuerza posible para que pueda volver lo más pronto posible.

“De acuerdo con las recomendaciones médicas, permanecerá en observación durante los próximos cinco días en la misma institución, recibiendo el control y seguimiento necesarios. Nos complace informarles que, gracias a la rápida intervención y al tratamiento aplicado, su estado de salud es estable y con buen pronóstico", añade la Academia OP10.