Omar Pérez conmueve tras reencontrarse con su familia: salió del hospital luego del infarto que sufrió

Los mensajes de apoyo y deseos de recuperación llegaron hasta Omar Sebastián Pérez. El exjugador argentino de 44 años, hoy empresario en Colombia, sufrió un infarto el pasado 4 de febrero que le fue tratado en la Clínica Marly de Bogotá.

Un día después de que Omar sufriera el infarto, el 5 de febrero, la Academia que el exjugador fundó, OP10, emitió un comunicado oficial contando lo ocurrido y afirmando que el ídolo de Santa Fe estaría cinco días en la clínica.

Esos cinco días ya pasaron, y Omar Pérez acabó conmoviendo a todos los que seguían de cerca su recuperación. Posteó un video de cuando se reencontró con dos de sus hijos, en casa, y despertó todo tipo de comentarios.

Omar Pérez ya se está recuperando

En la propia web oficial de la Academia OP10, Omar Pérez escribió un comunicado oficial sobre lo que fue el momento de salud que vivió. Dio detalles de lo que se viene, regaló un parte de tranquilidad a los que preguntaban por él, y agradeció los mensajes de cariño que recibió.

“Ahora me toca seguir las indicaciones médicas y tomarme unos días de descanso en casa, con calma y responsabilidad, para recuperar fuerzas. Mi prioridad es sanar completamente, estar bien para mi familia, para Thiago y Franco y, poco a poco, volver a mis actividades cuando sea el momento adecuado. Prometo hacerlo sin apresurarme y siguiendo todo al pie de la letra”, escribió Omar Pérez.

Y añadió: “Lo que realmente hizo la diferencia fue sentirme acompañado por ustedes. Cada mensaje, cada oración, cada buena energía llegó en el momento justo. No tienen idea de cuánto significó para mí. ¡Gracias, de verdad!”.

La masiva cantidad de mensajes que le llegaron a Omar Pérez, deseándole una buena recuperación, acabó siendo tendencia. Desde los hinchas de Santa Fe, pasando por los aficionados de Millonarios, y hasta algunas páginas de Boca Juniors de su natal Argentina, donde el 10 jugó al principio de su carrera.

En cuanto a Santa Fe, escribieron en sus redes oficiales: “Independiente Santa Fe le desea una pronta recuperación a nuestro exjugador Omar Pérez y lamenta la situación de salud vivida el día de ayer (4 de febrero). Esperamos continúe evolucionando satisfactoriamente”.

Video | El reencuentro de Omar Pérez con su familia tras superar el infarto

Omar Pérez lo posteó en sus historias de Instagram:

🥹❤️‍🩹¡EL REENCUENTRO DE OMAR PÉREZ CON SUS HIJOS!



👉Así fue el emotivo momento en el que el máximo ídolo de Santa Fe regresó a su hogar después de recibir el alta médica tras el problema cardíaco que sufrió el pasado miércoles pic.twitter.com/51C1LLBddy — Sergio García (@sergarciam_) February 10, 2026

Rápidamente se volvió viral debido a la emotividad que transmitió el exjugador.