Deportes

Omar Pérez conmueve tras reencontrarse con su familia: salió del hospital luego del infarto que sufrió

Omar Pérez ya se recupera en su casa luego de sufrir un infarto: sus hijos lo recibieron con los brazos abiertos.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
10 de febrero de 2026, 1:09 p. m.
Omar Pérez ya se recupera en casa después del infarto que sufrió.
Omar Pérez ya se recupera en casa después del infarto que sufrió. Foto: Izq: Getty Images / Der: Instagram - @chipakero

Los mensajes de apoyo y deseos de recuperación llegaron hasta Omar Sebastián Pérez. El exjugador argentino de 44 años, hoy empresario en Colombia, sufrió un infarto el pasado 4 de febrero que le fue tratado en la Clínica Marly de Bogotá.

Un día después de que Omar sufriera el infarto, el 5 de febrero, la Academia que el exjugador fundó, OP10, emitió un comunicado oficial contando lo ocurrido y afirmando que el ídolo de Santa Fe estaría cinco días en la clínica.

Esos cinco días ya pasaron, y Omar Pérez acabó conmoviendo a todos los que seguían de cerca su recuperación. Posteó un video de cuando se reencontró con dos de sus hijos, en casa, y despertó todo tipo de comentarios.

Omar Pérez ya se está recuperando

En la propia web oficial de la Academia OP10, Omar Pérez escribió un comunicado oficial sobre lo que fue el momento de salud que vivió. Dio detalles de lo que se viene, regaló un parte de tranquilidad a los que preguntaban por él, y agradeció los mensajes de cariño que recibió.

Deportes

Jhon Jáder Durán explicó por qué se fue a Rusia: su respuesta genera polémica en Fenerbahce

Deportes

James Rodríguez se mete en la historia de la MLS y sin debutar: ya superó a Müller y Busquets

Deportes

Hincha del Manchester United lleva 493 días sin cortarse el pelo: quién es y cuánto le falta

Deportes

Fichaje de lujo para Millonarios: llegaría un mundialista querido por Fabián Bustos

Deportes

Atlético de Madrid vs. Barcelona: canal y hora para ver la semifinal de la Copa del Rey

Deportes

Anticipan adiós que daría Richard Ríos en Benfica: sería después del Mundial y dejaría hueco

Deportes

Socio vital de Luis Díaz tendría sus días contados en Bayern Múnich: lo buscan de Arabia y Premier League

Deportes

Omar Pérez sufrió un infarto y Hugo Rodallega se pronunció: Sentidas palabras para el ídolo de Santa Fe

Deportes

Primer pronunciamiento de Omar Pérez tras superar el infarto: reveló detalles de su salud

Deportes

Santa Fe se pronuncia por el infarto que sufrió Omar Pérez: sentidas palabras

“Ahora me toca seguir las indicaciones médicas y tomarme unos días de descanso en casa, con calma y responsabilidad, para recuperar fuerzas. Mi prioridad es sanar completamente, estar bien para mi familia, para Thiago y Franco y, poco a poco, volver a mis actividades cuando sea el momento adecuado. Prometo hacerlo sin apresurarme y siguiendo todo al pie de la letra”, escribió Omar Pérez.

Y añadió: “Lo que realmente hizo la diferencia fue sentirme acompañado por ustedes. Cada mensaje, cada oración, cada buena energía llegó en el momento justo. No tienen idea de cuánto significó para mí. ¡Gracias, de verdad!”.

La masiva cantidad de mensajes que le llegaron a Omar Pérez, deseándole una buena recuperación, acabó siendo tendencia. Desde los hinchas de Santa Fe, pasando por los aficionados de Millonarios, y hasta algunas páginas de Boca Juniors de su natal Argentina, donde el 10 jugó al principio de su carrera.

En cuanto a Santa Fe, escribieron en sus redes oficiales: “Independiente Santa Fe le desea una pronta recuperación a nuestro exjugador Omar Pérez y lamenta la situación de salud vivida el día de ayer (4 de febrero). Esperamos continúe evolucionando satisfactoriamente”.

Video | El reencuentro de Omar Pérez con su familia tras superar el infarto

Omar Pérez lo posteó en sus historias de Instagram:

Rápidamente se volvió viral debido a la emotividad que transmitió el exjugador.

Más de Deportes

Omar Pérez ya se recupera en casa después del infarto que sufrió.

Omar Pérez conmueve tras reencontrarse con su familia: salió del hospital luego del infarto que sufrió

Jhon Jáder Durán dio detalles de su llegada al Zenit de Rusia.

Jhon Jáder Durán explicó por qué se fue a Rusia: su respuesta genera polémica en Fenerbahce

James Rodríguez supera a Muller y Busquets en destacado escalafón.

James Rodríguez se mete en la historia de la MLS y sin debutar: ya superó a Müller y Busquets

Así esta hoy, Frank Ilett, mejor conocido como The United Strand, el hincha viral del Manchester United.

Hincha del Manchester United lleva 493 días sin cortarse el pelo: quién es y cuánto le falta

Nómina de Millonarios para este 2026-l.

Fichaje de lujo para Millonarios: llegaría un mundialista querido por Fabián Bustos

BARCELONA, SPAIN - DECEMBER 02: Lamine Yamal of FC Barcelona challenges for the ball against Julian Alavarez during the LaLiga EA Sports match between FC Barcelona and Atletico de Madrid at Spotify Camp Nou on December 02, 2025 in Barcelona, Spain. (Photo by Eric Alonso/Getty Images)

Atlético de Madrid vs. Barcelona: canal y hora para ver la semifinal de la Copa del Rey

Noticias sobre el Benfica de Richard Ríos: dieron veredicto al futuro de José Mourinho.

Anticipan adiós que daría Richard Ríos en Benfica: sería después del Mundial y dejaría hueco

Nómina del Bayern Múnich con Luis Díaz como una de sus principales figuras.

Socio vital de Luis Díaz tendría sus días contados en Bayern Múnich: lo buscan de Arabia y Premier League

Colombia's Argentine head coach Nestor Lorenzo gestures during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Colombia and Peru, at the Metropolitano Roberto Melendez stadium in Barranquilla, Colombia, on June 6, 2025. (Photo by Luis ACOSTA / AFP)

Figura de la Selección Colombia tiene lesión de rodilla y peligra el Mundial 2026: “Es crónico”

Vincent Kompany cruza los dedos por el físico de Luis Díaz.

No todo es perfecto con Luis Díaz: Vincent Kompany fue sincero y confesó lo que le preocupa

Noticias Destacadas