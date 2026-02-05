Santa Fe se pronuncia por el infarto que sufrió Omar Pérez: sentidas palabras

Luego de confirmarse que Omar Pérez sufrió un infarto, el pasado 4 de febrero, Independiente Santa Fe se pronunció de forma rápida. El exjugador argentino, de 44 años, hoy empresario reconocido en Colombia, se encuentra estable y en proceso de recuperación.

El idilio entre Independiente Santa Fe y Omar Pérez trajo títulos y noches inolvidables para su hinchada. Aunque el argentino dejó huella en otros equipos, como Junior y Medellín, fue con la camiseta cardenal donde se graduó de ídolo, incluso al lado del maestro Alfonso Cañón.

Alfonso Cañón agarrando con su brazo izquierdo a Omar Pérez: dos referentes históricos de Independiente Santa Fe. Foto: Long Visual Press/Universal Imag

Santa Fe lamenta el infarto de Omar Pérez

Por medio de sus canales oficiales, Independiente Santa Fe emitió un mensaje que conmovió a su hinchada y a la prensa. Los deseos de pronta recuperación para Omar Pérez quedaron en evidencia.

“Independiente Santa Fe le desea una pronta recuperación a nuestro exjugador Omar Pérez y lamenta la situación de salud vivida el día de ayer (4 de febrero). Esperamos continúe evolucionando satisfactoriamente”, escribió la institución cardenal en sus canales oficiales.

Omar Pérez está estable

Un fuerte dolor en el pecho llevó a Omar Pérez a asistir a la Clínica Marly de Bogotá para recibir atención médica. La rapidez en la intervención permitió estabilizar al argentino; sin embargo, se trató de un infarto, tal como lo confirmaron los allegados al exjugador.

Por medio de un comunicado oficial, la Academia OP10, fundada por el mismo Omar Sebastián Pérez, reveló cómo se dieron los hechos y añadió detalles sobre el proceso de recuperación del exjugador, que hoy tiene 44 años.

“En el día de ayer (4 de febrero), el señor Pérez acudió de urgencia a la Clínica Marly debido a un fuerte dolor en el pecho. Tras los estudios correspondientes, los médicos determinaron que se trataba de un infarto. Afortunadamente, la atención fue inmediata y se le realizó la colocación de un stent, procedimiento que permitió estabilizar su condición de manera oportuna”, cuentan desde la Academia OP10.

Y añaden: “De acuerdo con las recomendaciones médicas, permanecerá en observación durante los próximos cinco días en la misma institución, recibiendo el control y seguimiento necesarios. Nos complace informarles que, gracias a la rápida intervención y al tratamiento aplicado, su estado de salud es estable y con buen pronóstico”.

Comunicado oficial sobre la salud e Omar Pérez, ídolo de Santa Fe. Foto: Academia OP 10 Instagram @academiaopdiez

Entre las personas que firman el comunicado aparece la esposa de Omar Sebastián Pérez, Natalia Gueren.