Omar Pérez sufrió un infarto: comunicado oficial sobre la salud del ídolo de Santa Fe

Revelan que logaron estabilizar al exjugador argentino, pero se trató de un infarto y tendrá que estar en observación durante las próximas horas.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

5 de febrero de 2026, 5:31 p. m.
Omar Pérez, ídolo de Independiente Santa Fe
Omar Sebastián Pérez, ídolo de Independiente Santa Fe, sufrió un infarto el pasado 4 de febrero. Así lo confirmó la Academia OP10, fundada por el propio exjugador argentino.

Informan que Omar llegó a la clínica Marly de Bogotá de urgencia, por un fuerte dolor en el pecho. Le pudieron hacer exámenes, y tras un procedimiento, estabilizarlo.

“En el día de ayer, el señor Pérez acudió de urgencia a la Clínica Marly debido a un fuerte dolor en el pecho. Tras los estudios correspondientes, los médicos determinaron que se trataba de un infarto. Afortunadamente, la atención fue inmediata y se le realizó la colocación de un stent, procedimiento que permitió estabilizar su condición de manera oportuna”, reveló la Academia OP10 en su comunicado oficial.

Y añaden: “De acuerdo con las recomendaciones médicas, permanecerá en observación durante los próximos cinco días en la misma institución, recibiendo el control y seguimiento necesarios. Nos complace informarles que, gracias a la rápida intervención y al tratamiento aplicado, su estado de salud es estable y con buen pronóstico”.

Finalmente, hacen una invitación a mantener la calma y agradecen el apoyo recibido en las últimas horas. El comunicado está firmando, entre otros, por la propia esposa de Omar Sebastián Pérez, Natalia Gueren.

Comunicado oficial sobre la salud e Omar Pérez, ídolo de Santa Fe.
Comunicado oficial sobre la salud e Omar Pérez, ídolo de Santa Fe. Foto: Academia OP 10 Instagram @academiaopdiez

Omar Sebastián Pérez, el argentino que triunfa en Colombia

El Fútbol Profesional Colombiano está con completa expectativa por lo que ocurra con Omar Sebastián Pérez, y recibir avances sobe el estado de salud de quien se supo ponerse 10 de Independiente Santa Fe en su espalda

Omar tiene 44 años, nació el 29 de marzo de 1981 en Santiago del Estero, Argentina. Siempre ha sido un amante del básquetbol, pero la vida lo llevó por los caminos del fútbol. Su idilio con el deporte balompié trascendió fronteras y lo destacó como un brillante volante ofensivo a lo largo de su actividad profesional.

Antes de llegar a Colombia, Omar integró el Boca Juniors de Carlos Bianchi. Dicho por el propio 10, se trató de uno de los técnicos que más lo marcó en su carrera, misma que inició en el año 2000 y que acabó en 2019, aunque su partido de despedida fue en 2022.

Luego de Boca, vistió la camiseta del Banfield argentino, y ahí llegó el momento de pisar el fútbol colombiano por primera vez: Junior de Barranquilla le abrió las puertas y se coronó campeón con el tiburón.

Un breve paso por Jaguares de Chiapas (México), otro por Junior y uno fugaz con Real Cartagena, hasta que desembarcó en Deportivo Independiente Medellín. En el poderoso lo recuerdan por la calidad que le imprimió al plantel.

Ya para 2009, Omar pisó Bogotá y firmó con Santa Fe. Llegó como uno más y se acabó convirtiendo en uno de los más grandes ídolos de la institución: tres ligas, tres superligas, una copa Colombia, una Copa Sudamericana y una Copa Sudamericana lo ponen en el olimpo rojo.

En 2018 dejó Santa Fe y pasó a Patriotas, pero el idilio del argentino con el león no acabó tan fácil. Volvió para 2019 y una lesión en ese año lo alejó casi toda la temporada, siendo el inicio de su final distanciamiento de las canchas.

Tras su retiro, Omar Pérez se volvió un estacado empresario que mezcló la gastronomía argentina con el fútbol: tiene su restaurante “Santiago del Estero Parrilla Argentina” y la escuela de fútbol “Academia OP10” en el mismo lugar, ubicado en Chía Cundinamarca.

Omar Pérez, el argentino que triunfó en Colombia y se ganó los aplausos de una hinchada sedienta de títulos. El FPC estará atento a su evolución.

