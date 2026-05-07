¿Sabía que aplicaciones populares como WhatsApp se han convertido en uno de los principales objetivos de los delincuentes para cometer fraudes y estafas? Aunque Meta, empresa propietaria de la plataforma, implementa medidas de seguridad para proteger a los usuarios, los ciberdelincuentes logran evadir estos sistemas mediante ataques de fuerza bruta y, con mayor frecuencia, a través de técnicas de ingeniería social.

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De acuerdo con expertos en ciberseguridad, esta práctica se ha convertido en una estrategia utilizada por criminales para engañar a los usuarios en entornos digitales. El objetivo es generar confianza entre las víctimas para posteriormente obtener datos personales, información financiera o incluso tener el control total de los celulares.

Entre las modalidades más frecuentes se encuentra la creación de grupos masivos en plataformas de mensajería, donde las personas son agregadas sin haber dado autorización. A partir de allí, los delincuentes comienzan a compartir mensajes o enlaces fraudulentos con los que buscan manipular a los usuarios y facilitar posibles estafas.

No es una estafa nueva, pero se ha perfeccionado con el tiempo. Foto: Getty Images

Pilas si lo agregar a estos grupos de WhatsApp

En la mayoría de los casos, las víctimas fueron agregadas a grupos por contactos internacionales con prefijos desconocidos. Poco tiempo después, algunos usuarios recibieron permisos de administrador sin haber realizado ninguna solicitud, una estrategia que genera confusión y aparenta legitimidad dentro de la conversación.

Para fortalecer el engaño, los delincuentes suelen hacerse pasar por supuestos expertos financieros o representantes de empresas reconocidas. A través de falsas oportunidades de inversión, ofertas de empleo, invitaciones a inversiones o enlaces externos, muestran cierto “éxito” a algunos integrantes, generando confianza entre las víctimas y motivando a muchas de ellas a invitar a familiares y conocidos al grupo.

La privacidad en los grupos de WhatsApp también puede ser controlada por los usuarios. Foto: Getty Images

Aunque, estas propuestas se ven aparentemente inofensivas, lo cierto es que redirigen a sitios fraudulentos. Según la compañía de ciberseguridad McAfee, este tipo de enlaces puede conducir a páginas diseñadas para robar información personal o instalar programas maliciosos capaces de comprometer la seguridad de los dispositivos.

Para reducir el riesgo de caer en este tipo de estafas, los expertos recomiendan no interactuar con grupos desconocidos ni aceptar invitaciones sospechosas. En caso de ser agregado sin autorización, aconsejan abandonar el chat inmediatamente y bloquear los contactos involucrados para evitar nuevos intentos de comunicación.

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También recomiendan desconfiar de propuestas de inversión o transacciones realizadas a través de plataformas no oficiales. Antes de entregar dinero o datos personales, lo más importante es verificar la autenticidad de la oferta e investigar cuidadosamente a las personas o entidades que la promueven.