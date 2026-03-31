Ponga fin a las molestas llamadas ‘spam’: aplique este sencillo truco para dejar de recibirlas definitivamente

Las llamadas spam se han vuelto una de las incomodidades más frecuentes en la vida cotidiana. Promesas dudosas, supuestos bancos y hasta contactos que cuelgan sin decir palabra hacen parte de una situación que afecta a millones de personas y termina interrumpiendo su día a día.

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Entidades como la Comisión Federal de Comercio han advertido que los estafadores recurren a situaciones urgentes para provocar decisiones apresuradas, lo que facilita que las víctimas caigan en engaños.

Además, este tipo de llamadas suele responder a dos propósitos principales. Por un lado, están las de carácter comercial, enfocadas en ofrecer productos o servicios; por otro, aparecen los intentos de fraude, en los que delincuentes buscan engañar a las personas para obtener información o dinero.

Las llamadas y mensajes publicitarios no deseados se han convertido en una molestia frecuente para millones de personas. Foto: Getty Images

Aunque el entorno digital ha incrementado los riesgos para la seguridad y la tranquilidad de los usuarios, también ha traído soluciones accesibles. Hoy en día, existen herramientas simples que permiten enfrentar este problema sin necesidad de tener conocimientos avanzados en tecnología.

¿Cómo ponerle fin a las llamadas ‘spam’ para siempre?

Desde finales de 2023, en Colombia entró en vigor una herramienta jurídica clave para proteger a los ciudadanos de las llamadas invasivas: la Ley 2300, conocida como la “Ley Dejen de fregar”. Esta normativa busca poner límites claros a las comunicaciones comerciales no solicitadas y devolver la tranquilidad a los usuarios.

Aunque el entorno digital ha incrementado los riesgos para la seguridad y la tranquilidad de los usuarios, también ha traído soluciones accesibles. Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty

Uno de los mecanismos más efectivos que respalda esta ley es el Registro de Números Excluidos (RNE), administrado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Se trata de una base de datos nacional en la que cualquier persona puede inscribir su número para dejar de recibir llamadas con fines publicitarios.

Una vez registrado, las empresas están obligadas a retirar ese contacto de sus listas de mercadeo. El incumplimiento de esta disposición puede generar sanciones importantes, impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio, convirtiéndose en una opción real y contundente para frenar el acoso telefónico.

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Para iniciar el proceso, el usuario debe ingresar al portal oficial del Registro de Números Excluidos (RNE) desde su celular o computador, donde el trámite es completamente gratuito. Allí, si es la primera vez que accede, debe crear una cuenta proporcionando sus datos básicos, como tipo y número de documento, además de un correo electrónico y una contraseña.

Una vez dentro de la plataforma, deberá registrar la solicitud de exclusión seleccionando de forma clara los canales que desea bloquear, como llamadas telefónicas, mensajes de texto, aplicaciones de mensajería o correos electrónicos. Tras confirmar la petición, las empresas cuentan con un plazo máximo de cinco días hábiles para dejar de contactarlo con fines comerciales por los medios elegidos.