Después de retirar dinero en un cajero automático, fíjese en estos pequeños detalles para evitar ser víctima de estafas

Cuando una persona realiza algún retiro en un cajero automático, la atención a los detalles se vuelve indispensable, ya que un simple descuido puede permitir que los delincuentes accedan a la cuenta bancaria y ejecuten fraudes que generan pérdidas significativas. La prevención depende de la vigilancia constante durante cada transacción.

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La tecnología, aunque ha simplificado numerosas actividades cotidianas, también estaría siendo aprovechada por ciberdelincuentes. Estos individuos manipulan dispositivos y sistemas digitales para vulnerar la seguridad de los usuarios, muchas veces sin que la víctima note ninguna señal de alerta.

Aunque los bancos instalan medidas de seguridad avanzadas en sus cajeros automáticos, los estafadores utilizan diversas tácticas para engañar a los clientes. Además de recurrir a la persuasión y a la presión emocional para que los usuarios mismos faciliten el acceso a sus cuentas, la alteración de pequeños elementos del cajero también ha hecho que muchas víctimas caigan en la trampa.

Los delincuentes desarrollan técnicas para engañar a los usuarios mientras retiran dinero. Foto: Getty Images

Una de las estrategias más comunes consiste en colocar una regleta metálica con imán en la salida del cajero, bloqueando el dinero. El sistema deduce el monto de la cuenta, pero el efectivo no se entrega, quedando atrapado dentro de la máquina.

Cuando el usuario cree que el cajero ha fallado, suele abandonar el lugar sin percatarse del fraude. Los estafadores regresan poco después, retiran la regleta y se llevan el dinero retenido, dejando a la víctima con una pérdida económica que podría haberse evitado con precaución y atención.

Los cajeros automáticos también se han convertido en un objetivo frecuente de los ciberdelincuentes. Foto: Getty Images/iStockphoto

De acuerdo con lo alertado en la página oficial del Banco Scotiabank de Perú, adoptar prácticas seguras puede reducir significativamente el riesgo de ser víctima de fraude y estafa. Por ejemplo, al usar un cajero automático, es fundamental que los usuarios revisen cuidadosamente que no haya objetos extraños en la ranura de la tarjeta, el teclado o la salida del dinero.

Además, deben mantener distancia de desconocidos y no aceptar ayuda de personas ajenas mientras realizan la transacción, especialmente cuando intentan apresurarlo o darle indicaciones. Dejarse influenciar por estos comportamientos y la prisa pueden generar errores o facilitar que alguien observe sus datos personales como el PIN.

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Si detecta algún elemento sospechoso o se presentan problemas con la tarjeta de débito, lo que recomiendan los expertos es notificar de inmediato a la entidad bancaria, ya sea a través de la Banca Telefónica o solicitando apoyo al personal del banco.

Adoptar estas medidas simples pero efectivas permite proteger tanto la información personal como los recursos financieros frente a los intentos de fraude, haciendo que cada transacción sea más segura.