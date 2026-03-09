Estafas

Mientras retira dinero del cajero automático, evite caer en esta trampa ‘mortal’ porque podría ser víctima de fraude y estafa

Los ciberdelincuentes son cada vez más astutos y recurren a la manipulación emocional para engañar a los usuarios, llevándolos a caer en trampas altamente riesgosas.

Redacción Tecnología
9 de marzo de 2026, 7:30 a. m.
Los delincuentes desarrollan técnicas para engañar a los usuarios mientras retiran dinero.
Los delincuentes desarrollan técnicas para engañar a los usuarios mientras retiran dinero. Foto: Getty Images

A la hora de realizar una transacción, es fundamental que los usuarios estén atentos a cada detalle, porque un simple descuido puede abrir la puerta a estafas por parte de delincuentes. Hoy en día existen múltiples modalidades de fraude dirigidas a robar cuentas bancarias, por lo que este tema no debe tomarse a la ligera; las consecuencias pueden ser graves.

Aunque la tecnología ha facilitado muchas tareas cotidianas, también ha sido aprovechada por ciberdelincuentes, quienes manipulan herramientas digitales para alterar sistemas y vulnerarlos, a menudo sin que la víctima se dé cuenta.

Uno de sus objetivos principales son los dispositivos de uso diario, como los teléfonos celulares, donde se concentra la mayor parte de los datos personales: contraseñas, correos electrónicos, fotos, videos y otros archivos que, en manos equivocadas, pueden poner en riesgo la seguridad financiera de una persona. Además, estos dispositivos representan un peligro adicional al momento de hacer retiros en cajeros automáticos.

Los cajeros automático son blanco de ataques por parte de delincuentes.
Los cajeros automático son blanco de ataques por parte de delincuentes. Foto: Getty Images

A pesar de que las entidades bancarias se esfuerzan por proteger estas máquinas, los delincuentes suelen recurrir a técnicas de manipulación emocional para que la víctima misma facilite el fraude. Buscan persuadir a la persona para controlar sus cuentas sin que esta lo perciba. Por eso, la seguridad en cada transacción es clave.

Antes de instalar una aplicación, revise si cumple con estos requisitos para evitar que roben todas sus cuentas bancarias

Aunque muchos confían en la buena voluntad de quienes los rodean, es imprescindible ser precavido y seguir ciertas recomendaciones para proteger el dinero. Según el Banco Caja Social, adoptar prácticas seguras puede reducir significativamente el riesgo de ser víctima de fraude.

Por ejemplo, durante una transacción, otras personas en la fila pueden intentar apresurarlo o darle indicaciones. Es importante no dejarse influir por estos comportamientos, ya que la prisa puede generar errores o facilitar que alguien observe su clave.

Mantener la calma y respetar su propio ritmo es esencial: espere a que el cajero confirme que la operación ha finalizado antes de retirar la tarjeta y el dinero. Si percibe alguna conducta sospechosa a su alrededor, lo más seguro es cancelar la transacción y alejarse del cajero.

Los ciberdelincuentes buscan la forma de robar a los usuarios mientras retiran dinero.
Los ciberdelincuentes buscan la forma de robar a los usuarios mientras retiran dinero. Foto: Getty Images

Del mismo modo, si alguien se ofrece a ayudarlo durante la operación, lo recomendable es rechazar la asistencia, anular la transacción y presionar “CANCELAR” antes de retirarse. Siempre debe cubrir el teclado con la mano mientras digita su clave, evitando que pueda ser observada desde cualquier ángulo, y nunca anotarla en papel, en el celular o en la billetera, pues esto aumenta el riesgo de acceso no autorizado a sus fondos.

Adoptar estas medidas simples pero efectivas permite proteger tanto la información personal como los recursos financieros frente a los intentos de fraude, haciendo que cada transacción sea más segura.

