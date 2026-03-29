Advierten sobre el contenido de esta llamada telefónica porque puede ser una estafa: “Vamos a simular”

La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá advirtió semanas atrás sobre una modalidad de fraude telefónico en la que delincuentes se hacen pasar por asesores bancarios para engañar a las personas y obtener su información financiera.

DataCrédito alerta sobre los fraudes que podrían afectar a los colombianos en 2026

Durante las llamadas, los estafadores suelen iniciar con la frase “vamos a simular un crédito” y ofrecen supuestos beneficios, como aumentos en los cupos de las tarjetas o préstamos preaprobados, con el fin de ganarse la confianza de la víctima.

“Su objetivo real es obtener datos personales, inducir la apertura de enlaces maliciosos y lograr que la persona digite información sensible que les permita vaciar sus cuentas, incluso antes de finalizar la comunicación”, señala la Secretaria, que realiza las siguientes recomendaciones para evitar ser víctima de esta modalidad de fraude:

Finalizar de inmediato cualquier llamada sospechosa.

No entregar datos personales, financieros o bancarios.

Evitar abrir enlaces enviados por desconocidos o durante una llamada.

Contactar directamente a la entidad bancaria para verificar la información y reportar el incidente.

“El llamado es a que la ciudadanía tome precauciones y atienda estas recomendaciones. No se deben compartir datos personales o financieros por teléfono ni abrir enlaces enviados durante la llamada. Los bancos nunca solicitarán activar servicios o confirmar información confidencial por esta vía”, afirmó César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá.

Una alerta lanzó recientemente la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá sobre una nueva modalidad de fraude telefónico en la que los estafadores se hacen pasar por asesores bancarios para engañar a las personas y obtener su información financiera. Foto: Getty Images

Finalmente, quienes sean víctimas de este delito pueden recibir acompañamiento para la denuncia a través de AIDE (Atención Integral a la Denuncia), comunicándose al teléfono 601 3779595 ext. 1137.

Alertan sobre peligrosa modalidad de estafa relacionada con WhatsApp

Recientemente, la Secretaría de Seguridad advirtió sobre otra peligrosa modalidad de estafa de la que hay que tener mucho cuidado.

De acuerdo con la entidad, los delincuentes contactan a las personas por teléfono o mensaje y se hacen pasar por supuestos funcionarios de WhatsApp, con el objetivo de obtener información personal, financiera o de acceso a cuentas.

Para ello, utilizan pretextos como el de verificar datos, activar funciones nuevas o evitar la suspensión de la cuenta.

Señales que indican que puede ser una estafa

Con el objetivo no ser víctima de los estafadores, WhatsApp alerta sobre las señales que indican por qué este tipo de mensajes son una estafa:

Errores ortográficos o gramaticales.

Solicitan abrir enlaces, descargar aplicaciones o activar funciones mediante un link.

Le piden información personal, como números de cuenta, contraseñas o fechas de nacimiento.

Adicionalmente, también se debe tener cuidado de los mensajes que piden reenviar información, realizar pagos por el uso de la aplicación, o aquellos que prometen premios, inversiones, préstamos o trabajos falsos.