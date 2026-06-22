De regreso a la infancia: así de fácil y rápido puede activar el ‘modo Toy Story’ en su cuenta de WhatsApp

Toy Story, una de las películas infantiles más emblemáticas de las últimas décadas, ha vuelto a despertar el interés del público tras el estreno de su quinta entrega el pasado 18 de junio en salas de cine. Con este nuevo lanzamiento, numerosos usuarios han comenzado a personalizar sus dispositivos móviles con elementos inspirados en la saga, especialmente en sus cuentas de WhatsApp.

Cómo liberar espacio en WhatsApp sin perder conversaciones ni archivos importantes

Una de las principales razones detrás de esta tendencia es la nostalgia. La historia de Woody, Buzz Lightyear y el resto de los juguetes marcó a toda una generación que creció con sus aventuras, lo que ha llevado a muchos a buscar formas de reconectar con esos recuerdos de infancia. En ese contexto, la personalización de WhatsApp se ha convertido en una vía sencilla para revivir esa etapa.

Las opciones para hacerlo son diversas. Los usuarios pueden cambiar los fondos de chat, ajustar la apariencia de la aplicación o utilizar stickers temáticos. Para ello, basta con descargar imágenes relacionadas con la película —como ilustraciones de los personajes o escenas icónicas— e ingresarlas en la configuración de la aplicación desde el menú de los tres puntos ubicados en la esquina superior derecha. El cambio es inmediato y modifica de forma notable la apariencia del chat.

Otra alternativa frecuente es la personalización de la foto de perfil con imágenes alusivas a Toy Story, ya sea con personajes específicos o diseños inspirados en su universo. Este tipo de ajustes contribuye a darle un estilo más definido y coherente a la cuenta del usuario.

La IA, especialmente Meta AI, se ha convertido en un apoyo para esta tendencia. Foto: NurPhoto via Getty Images

Por otro lado, la inteligencia artificial también se ha convertido en una herramienta para este tipo de personalizaciones. A través de plataformas como Meta AI, los internautas pueden solicitar ideas o contenido relacionado con la temática. Algunas peticiones habituales incluyen la creación de fondos inspirados en Toy Story con Woody y Buzz Lightyear, sugerencias de stickers o incluso frases para compartir en los estados.

Asimismo, la IA puede ayudar con propuestas más específicas, como la elaboración de mensajes estilo Toy Story o recomendaciones para organizar la aplicación con esta temática, ampliando así las posibilidades de personalización de manera sencilla y creativa.