‘Toy Story 5’ hace historia en la saga de Pixar: rompió varios récords a nivel mundial pocos días después de su estreno

El regreso de Toy Story a las salas de cine ha despertado una enorme expectativa entre varias generaciones de espectadores, desde quienes crecieron con las primeras aventuras de Woody y Buzz Lightyear hasta los más jóvenes que descubren por primera vez el universo de los juguetes.

La nueva entrega no tardó en convertirse en uno de los estrenos más comentados del año y, de acuerdo con información publicada por el diario Los Ángeles Times, logró romper varios récords a nivel mundial apenas unos días después de llegar a la cartelera.

El cine está de luto: murió Paul Avery, actor de ‘Superman’, tras quedar atrapado en devastador incendio junto a su esposa

En la taquilla arrasó con 160 millones de dólares en 4.425 salas de cine de Norteamérica, posicionándose como el mejor estreno del año en Estados Unidos, por encima de Super Mario Galaxy: la película con 131,7 millones de dólares.

De igual manera, se consolidó como el mejor estreno de la franquicia de Toy Story, superando el récord establecido por Toy Story 4 de 2019 con 120 millones de dólares.

Como si fuera poco, obtuvo el segundo mejor fin de semana de estreno para una película animada en la historia, solo superado por Los Increíbles 2 de 2018 con 182,7 millones de dólares.

Bullseye, Jessie y Lilypad en' TOY STORY 5'. Foto: Pixar

Estos datos confirman que ha logrado convertirse en una de las franquicias más rentables de The Walt Disney, pese a que mantener en marca sus películas se ha vuelto más caro con el paso de los años.

La quinta película costó 250 millones de dólares producirla, sin contar el marketing, ofreciendo a sus fanáticos un elenco de voces encabezado por Tom Hanks (como Woody), Tim Allen (como Buzz Lightyear) y Joan Cusack (como Jessie).

Esta vez, la nueva aventura de los juguetes pone sobre la mesa una realidad cada vez más presente en la vida de los niños: el impacto de la tecnología en su forma de jugar, relacionarse y divertirse.

La historia se centra en Bonnie, la pequeña dueña de Woody, Buzz Lightyear, Jessie y sus demás compañeros, quien comienza a desarrollar una fuerte fascinación por un novedoso dispositivo tecnológico diseñado especialmente para menores, conocido como Lilypad.

El esperado estreno de ‘Dragon Ball Super: Super Hero’ ya está en Disney+: fecha, hora y cómo ver la última película de la saga

Se trata de una tableta inteligente para niños que rápidamente se convierte en su objeto favorito, por lo que sus momentos de juego con los juguetes tradicionales empiezan a quedar en un segundo plano.

Esta situación despierta la preocupación entre Woody, Buzz Lightyear y los demás juguetes del grupo, quienes deberán enfrentarse a un desafío completamente diferente a los que han vivido en el pasado: competir con el atractivo de la tecnología moderna y encontrar la manera de seguir siendo importantes en la vida de su dueña.